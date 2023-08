Selimpaşa’da kavun ve bamya festivali coşkusu

Silivri Belediyesi, ilçede yetiştirilen doğan ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtmak ve Silivri’nin geleneklerini yaşatmak adına düzenlediği festivallere hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Selimpaşa Limanı’nda düzenlenen festivale Silivrililer ve Selimpaşalılar adeta akın etti. Festival, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve söylenen İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra festival kapsamında ilçede yetiştirilen ürünlerle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz önderliğinde son 4 yılda Selimpaşa’ya yapılan hizmetlerle ilgili hazırlanan kısa video ve Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri davet videosu da gösterildi. Ardından Bey Dans Gençlik ve Spor Kulübü, Zeybek Dans Gösterisi ile sahne aldı. Eğlencenin doruğa çıktığı ünlü sanatçı Deniz Seki konseri ise Selimpaşalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

SELİMPAŞA’NIN EN LEZZETLİ ÜRÜNLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festival kapsamında gerçekleştirilen en iyi kavun, en iyi bamya üretimi ve en iyi bamya yemeği yarışmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmaların kazananlarına ödülleri sahnede takdim edildi. En iyi kavun ve en iyi bamya üretimi yarışmalarının birincileri tam altın, ikincileri yarım altın, üçüncüleri de çeyrek altın ile ödüllendirildi. En lezzetli bamya yemeği yarışmasının birincisi gram altın, ikincisi yarım gram altın, üçüncüsü ise çeyrek gram altın ödülü kazandı. En lezzetli bamya yemeği yarışmasında birinci Alper Temiz, ikinci Enise Töre, üçüncü ise Meryem Özdemir oldu. Yarışmacılara ödülleri Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin, Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal ve Selimpaşa Kooperatif Başkanı Mustafa Özgür tarafından verildi. En iyi bamya üretimi yarışmasında birinci Sebahattin Demirel, ikinci Türkan Dişisağlam, üçüncü ise Melek Demirci oldu. Yarışmacılara ödülleri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin ve Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal tarafından takdim edildi. En iyi kavun yarışmasında birinci Serdar Demirel, ikinci İbrahim Erkan, üçüncü Sergen Gönül oldu. Yarışmacılara ödülleri Belediye Meclis Üyesi Gökan Dirik, Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ve Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer tarafından verildi. Dereceye giren tüm yarışmacılara ayrıca, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından para ödülü verildi. Halk oyunlarının teşekkür çiçeğini ise MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın takdim etti.

ÖNAL: “BAŞKAN YILMAZ SELİMPAŞA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir’ demiştir. Köylü olmazsa üretim olmaz. Son günlerde tüm dünya bu gerçeği yaşıyor. Bu konuyu kendisine dert edinerek bölgemize ve çiftçimize görülmemiş destekler veren ve Selimpaşa’mıza son yılların en büyük yatırımlarını yaparak çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “YEPYENİ PROJELER İÇİN BİZLERLE KOŞMAYA VAR MISINIZ?”

Festivalde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “11.’sini kutlamakta olduğumuz Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivalimizde bir kez daha sizlerle el ele, omuz omuza, gönül gönüle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Tarih boyunca Silivri’mizin yanı başında, ona yarenlik eden Silivri kadar köklü bir tarihin, medeniyetlere yaptığı ev sahipliğinin, tasarımsal üretimin, komşuluğun, dayanışmanın en güzel örneklerini içerisinde barındıran güzel Selimpaşa’mızdan herkese ama herkese selam olsun. Geride bıraktığımız 4 yılda Selimpaşa’nın kat ettiği mesafeyi az önce izlediğimiz videoda özet bir şekilde gördük. 4 yıl çok hızlı geçmiş ama Selimpaşa’mıza da oldukça değer katmış. Göreve geldiğimiz günden beri her daim bütüncül bir yönetim anlayışından bahsettik. Silivri’nin sadece merkezden ibaret olmadığını, bu şehrin güzel insanlarının her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledik. İşte bu anlayışımızın bir tezahürü olan Selimpaşa örneğini sizlerin takdirlerine sunuyoruz. Esnafımız, çiftçimiz, kadınlarımız ve gençlerimiz için sosyal ve üretken belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak, sizlere çok daha iyi imkânlar sunmak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün; Güzel Sanatlar Akademisinden Eğitim Akademisine, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesinden Teknopark projesine, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Yeşilay Danışma Merkezine, çevre dostu modern Kapalı Pazar yerinden Atık Getirme Merkezine, altyapıdan üstyapıya, imar planlarından çevre düzenlemelerine, parklardan spor alanlarına, plajlardan sosyal alanlara kadar birçok ilki Selimpaşa’mıza yaşattık. Tüm bunları yaparken de ‘Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü’ dedik. Hiçbir kimseyi etnik kimliği ve inançlarına göre ayırmadık, tasnif etmedik. ‘Halka Hizmet, Hakka hizmettir.’ dedik, ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir.’ dedik. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ dedik, yoksul ve kimsesizlere kol kanat gerdik. ‘Emanete Sahip çıkmak İmanın gereğidir.’ dedik, bize emanet edilen her kuruşu layığı ile kullandık. ‘Üretim refahın kaynağı, huzurun dayanağıdır.’ dedik, atıl bırakılmış tarlalarımızı ektik, ürettiklerimizi eli nasırlı çiftçilerimizle paylaştık. ‘Ortak akıl, istişare ve bilim gerçeğin ışığıdır.’ dedik, yapacaklarımızı bilenlere sorduk ve bilimin gerçeğinden sapmadık. Silivri’nin her köşesinde yaşayan kıymetli hemşehrilerimizle yol yürüdük, çok koştuk ama hiç yorulmadık. Şimdi çıktığımız her yolu bizlerle paylaşan siz değerli Selimpaşalılara buradan sormak ve yüksek bir sesle cevaplarınızı duymak istiyorum. Selimpaşa’nın geleceğini şekillendirecek yepyeni projeler için bizlerle koşmaya var mısınız? Daha büyük hedeflere, daha büyük ufuklara yelken açmaya hazır mısınız? Bu kardeşiniz de gecesini gündüzünü, emeğini, alın terini sizlere feda etmek için, hizmetkârınız olmaya devam etmek için yürekten hazır. Öyleyse Selimpaşa hazır, öyleyse biz hazırız! Selimpaşa’mıza kazandıracağımız nice eserin temel atmalarından açılış törenlerine daha birçok organizasyonda kucaklaşacağımızı en kalbi duygularımla biliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Beldesine, doğduğu yere, şehrine ve bu millete hizmet eden, taş üstüne taş koyan ilk muhtarımızdan Hasip Önal muhtarımıza, ilk belediye başkanımız İzzet Gürçay’dan Eşref Balaban’a ve Ahmet Yağcıoğlu’na kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Selimpaşa’nın verimli topraklarından o nasırlı ellerini çekmeyen tüm çiftçilerimize, Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ortamı varlıklarıyla şereflendiren tüm hemşehrilerime iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun var olun. Allah’a emanet olun.” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz konser sırasında sanatçı Deniz Seki’ye Selimpaşa’nın Topatan Kavunu ve Bamyasını takdim etti. Festival konser programının ardından sona erdi.