Selimpaşa'da Kavun ve Bamya Festivali Coşkusu



Cengiz Kurtoğlu konseriyle taçlanacak

Silivri Belediyesi’nin düzenlediği 13. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, 26 Temmuz’da renkli etkinlikler ve konserle kutlanacak.

Yarışma ve konser bir arada

Silivri Belediyesi, Selimpaşa'nın geleneksel lezzetlerini ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Festival, 26 Temmuz Cumartesi günü çeşitli etkinliklerle Selimpaşa’da gerçekleşecek.

Halk yarışmalarla sahnede olacak

Festival programı kapsamında saat 17.00’de kavun ve bamya yarışmaları düzenlenecek. Üreticilerin en iyi ürünleriyle katılacağı yarışma, Selimpaşa Belediye Çay Bahçesi’nde gerçekleşecek. Saat 18.00’de jüri değerlendirmesi yapılacak.

Cengiz Kurtoğlu konseriyle final

Festivalin en çok beklenen etkinliği ise saat 20.30’da Selimpaşa Limanı’nda başlayacak olan Cengiz Kurtoğlu konseri olacak. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını Silivrililer için seslendirecek.

Bora Balcıoğlu: “Tüm halkımız davetlidir”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, festivale tüm vatandaşları davet ederek, “Selimpaşa’mızın tarım ürünlerini tanıtmak, üreticimizi desteklemek ve hep birlikte keyifli bir gün geçirmek için tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, “Silivri birlikte güzel” sloganıyla halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik Takvimi – 26 Temmuz 2025 Cumartesi

17.00 Kavun ve Bamya Yarışması – Selimpaşa Belediye Çay Bahçesi

18.00 Jüri Değerlendirmesi – Selimpaşa Emekli Lokali

20.30 Cengiz Kurtoğlu Konseri – Selimpaşa Limanı