Selimpaşa'dan 11 Ülkeye Uzanan 50 Yıllık Başarı

Silivri Selimpaşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Star Çelik, kuruluşunun 50. yılını özel bir etkinlikle kutladı. Alet-avadanlık dolapları, çalışma tezgâhları ve depolama sistemleri üretiminde yarım asırlık tecrübeye sahip firma, sektördeki istikrarlı büyümesiyle dikkat çekiyor.



1976 yılında Hasan Gülal ve Adem Gülal tarafından kurulan Star Çelik, bugün 11 ülkeye ihracat yapan güçlü bir üretim markası haline geldi. Yerli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan firma, Selimpaşa’dan dünyaya uzanan başarı hikâyesiyle bölge sanayisine de önemli katkı sağlıyor.



Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Star Çelik, ikinci üretim ve lojistik merkezini de 50. yıl kutlamalarına yetiştirerek önemli bir adım attı. Yeni merkezin, firmanın üretim kapasitesine ve ihracat hedeflerine katkı sunması bekleniyor.



Star Çelik yönetimi, yarım asırlık başarıda emeği bulunan çalışanlarıyla bir araya gelerek kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikte, firmanın geçmişten bugüne uzanan üretim yolculuğu ve gelecek hedefleri ön plana çıktı.

