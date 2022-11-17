Selimpaşa'dan Gökçeali maçına itiraz

Silivri temsilcisi Gökçealispor’un statü nedeniyle 5 oyuncu değişikliği hakkını maçı üç kez durdurup kullanma hakkı olmasına rağmen 4 kez ayrı ayrı maçın durduğu bölümlerde oyuncu değişikliği hakkını kullandığı ve statüye aykırı davrandığı gerekçesiyle federasyona itiraz dilekçesi verdi. Selimpaşa yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi “1. Amatör Lig statüsü, 5. madde uyarınca bir müsabakada taraflar oyunu devre arası hariç 3 defa durdurabilirken müsabakanın 90. dakikasında da oyunu 4. defa durdurup oyuncu değişikliği yapan Gökçealispor'un teknik ekibinin bu hamlesi statüye aykırı bir harekettir. Biz de bu konudaki itirazımızı yazılı olarak yaparak sonucun tarafımıza tescil edilmesini bekliyoruz.”