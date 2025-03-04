Selimpaşa Eşrafından Vedat Karaduman Hayata Veda Etti
Selimpaşa'nın tanınmış isimlerinden Matbaacı Vedat Karaduman, hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, bugün Selimpaşa Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Selimpaşa Mezarlığı'na defnedilecek.
Selimpaşa’nın tanınmış isimlerinden Matbaacı Vedat Karaduman, hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi, bugün Selimpaşa Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Selimpaşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Selimpaşa eşrafından merhum Muhittin Karaduman'ın oğlu, Mali Müşavir İbrahim Karaduman'ın kardeşi, bölgenin sevilen esnaflarından Matbaacı Vedat Karaduman vefat etti.
Merhumun cenaze namazı, bugün Selimpaşa Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak ve ardından Selimpaşa Mezarlığı’na defnedilecektir.
Karaduman ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.