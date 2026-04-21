Selimpaşa Girişinde Şüpheli Araçlara Operasyon

Geçtiğimiz hafta farklı günlerde Büyükçekmece'den Silivri yönüne gelen iki şüpheli araç, Selimpaşa girişinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından durduruldu.

Yusuf EkerEditör
Gizli bölmeler dikkat çekti

Edindiğim bilgilere göre, Büyükçekmece’den Silivri istikametine seyir halinde olan iki araç, şüphe üzerine takibe alındı. Selimpaşa’ya giriş yapmak üzereyken durdurulan araçlarda yapılan detaylı aramalarda, “zula” olarak bilinen özel gizli bölmeler tespit edildi.

Söz konusu bölmelerde satışa hazır halde yasa dışı maddeler ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Şahıslar tutuklandı

Araçlarda bulunan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların tutuklandığı öğrenildi.