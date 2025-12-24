Selimpaşa Gönüllüleri Derneği'ne Destek Mesajı

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Hayriye Sena Balcıoğlu, derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekerek, “Sosyal sorumluluk projelerinde gönülden emek veren, ihtiyaç sahiplerine umut olan bu kıymetli derneğimizin her zaman yanındayız. Topluma dokunan tüm gönüllülerimize emekleri için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Selimpaşa Gönüllüleri Derneği yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, “Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve derneğimize verdikleri kıymetli destekler için Sayın Hayriye Sena Balcıoğlu’na, Sayın Meral Kutlu’ya ve Sayın Gökhan Yonat’a yürekten teşekkür ediyoruz. Dayanışma ve iyilik yolunda yanımızda olmaları bizlere güç veriyor” değerlendirmesinde bulundu.