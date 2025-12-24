Selimpaşa Gönüllüleri Derneği'ne Destek Mesajı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yonat, Selimpaşa Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret ederek gönüllülerle bir araya geldi.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Hayriye Sena Balcıoğlu, derneğin yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekerek, “Sosyal sorumluluk projelerinde gönülden emek veren, ihtiyaç sahiplerine umut olan bu kıymetli derneğimizin her zaman yanındayız. Topluma dokunan tüm gönüllülerimize emekleri için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Selimpaşa Gönüllüleri Derneği yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, “Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve derneğimize verdikleri kıymetli destekler için Sayın Hayriye Sena Balcıoğlu’na, Sayın Meral Kutlu’ya ve Sayın Gökhan Yonat’a yürekten teşekkür ediyoruz. Dayanışma ve iyilik yolunda yanımızda olmaları bizlere güç veriyor” değerlendirmesinde bulundu.