Selimpaşa kavun ve bamya festivali 24 Temmuz'da

Silivri Belediyesi, ilçenin en ünlü festivalleri arasında yer alan 10. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Selimpaşa’nın meşhur lezzetlerinden olan kavun ve bamyayı ülke genelinde daha da bilinir hale getirmek amacıyla düzenlenen festival, 24 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Selimpaşa Meydanı’nda saat 14.00-16.00 arasında en iyi kavun ve en lezzetli bamya yemeği yarışmaları düzenlenecek. Yarışmalarda birinci olanlara yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere ise gram altın ödülü verilecek. Ayrıca dereceye girenler check-up ile ödüllendirilecek. Festivalin Selimpaşa Limanı’nda saat 19.30’da başlayacak sahne programlarında ise halk oyunu gösterileri sunacak. Ardından saat 20.30’da Sakiler Grubu’nun konseriyle davetliler eşsiz bir müzik ziyafeti yaşayacak.

ÜCRETSİZ ARAÇ KALDIRILIYOR

24 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek 10. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için saat 18.00’da Özel İdare İş Merkezi önünden araç kaldırılacak.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde düzenlenecek olan yarışmalar için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen Selimpaşalı üreticiler, Selimpaşa Kalkınma Kooperatifinden kayıt yaptırabilecekler.

BAŞKAN YILMAZ SİLİVRİLİLERİ FESTİVALE DAVET ETTİ

İlçenin tanıtımı için festivallere katılımın oldukça önemli olduğunun altını çizen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak on parmağında on marifet olan kadınlarımızın ve eli nasırlı, emektar çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla Silivri’mizin meşhur lezzetleri olan böreğini, bamyasını, kavununu, domatesini, karpuzunu ve manda yoğurdunu, düzenlediğimiz geleneksel festivallerle tüm Türkiye’ye duyuruyoruz. Hem ilçemizin hem de bereketli topraklarımızda yetişen bu ürünlerimizin tanıtımı için hemşehrilerimizin festivale katılımları da oldukça önemli. Bu nedenle ben bütün Silivrilileri 10. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivalimize davet ediyorum.” dedi.