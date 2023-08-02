Selimpaşa kavun ve bamya festivali 5 Ağustos'ta
Silivri Belediyesinin düzenleyeceği 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Silivrili üreticilerin yetiştirdiği en güzel kavun ve bamyaların yarışacağı, eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festivalde ünlü sanatçı Deniz Seki'nin konseriyle coşku tavan yapacak.
Silivri Belediyesi, ilçenin en ünlü festivalleri arasında yer alan 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Selimpaşa’nın meşhur lezzetlerinden olan kavun ve bamyayı geniş kitlelere duyurmak amacıyla düzenlenen festival, 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Festival kapsamında en iyi kavun ve en iyi bamya üretimi ile en lezzetli bamya yemeği yarışmaları düzenlenecek. En iyi kavun ve en iyi bamya üretimi yarışmasının birincileri tam altın, ikincileri yarım altın, üçüncüleri de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. En iyi bamya yemeği yarışmasında ise birinciye gram altın, ikinciye yarım gram altın, üçüncüye ise çeyrek gram altın ödülü verilecek. Festivalin Selimpaşa Limanı’nda saat 20.30’da başlayacak sahne programlarında ise Bey Dans grubu halk oyunu gösterisi gerçekleştirilecek. Ardından ünlü sanatçı Deniz Seki’nin konseriyle festival coşkusu tavan yapacak.
BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET
İlçenin tanıtımı için geleneksel festivallerin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ürünlerimizin tanıtımına yönelik düzenlediğimiz festivallere ara vermeden devam ediyoruz. Bu anlayışla Silivri’mizin meşhur lezzetleri olan böreğini, bamyasını, kavununu, domatesini, karpuzunu ve yoğurdunu tüm Türkiye’ye tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin bereketli topraklarında binbir emekle yetiştirilen bu ürünlerimizin tanıtımı için hemşehrilerimizin festivallerimize katılımları oldukça önemli. Bu nedenle Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızı 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivalimize davet ediyorum.” dedi.
BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR
11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali kapsamında düzenlenecek olan en iyi kavun ve en lezzetli bamya yemeği yarışmaları için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen Selimpaşalı üreticiler, Selimpaşa İletişim Merkezinden kayıtlarını yaptırabilecekler.
ÜCRETSİZ ARAÇ KALDIRILIYOR
5 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için ilçenin birçok noktasından servis kaldırılacak. Servis listesi şu şekilde;
Danamandıra Mahallesi / Saat: 19.00 / Muhtarlık Önü
Sayalar Mahallesi / Saat: 19.15 / Muhtarlık Önü
Çayırdere Mahallesi / Saat: 19.30 / Köy Meydanı
Beyciler Mahallesi / Saat: 19.45 / Muhtarlık Önü
Büyüksinekli Mahallesi / Saat: 19.00 / Pazar Önü
Küçüksinekli Mahallesi / Saat: 19.15 / Muhtarlık Önü
Fener Mahallesi / Saat: 19.30 / Kahve Önü
Alipaşa Mahallesi / Saat: 19.45 / Muhtarlık Önü
Merkez Mahalleler / Saat: 19.30 / Ziraat Bankası Önü (Ring)
Kavaklı Mahallesi / Saat: 19.15 / Belediye Ek Hizmet Binası Önü
Ortaköy Mahallesi / Saat: 19.30 / Ortaköy Meydanı
Kadıköy Mahallesi / Saat: 19.45 / Kadıköy Meydan
Selimpaşa TOKİ Konutları / Saat: 20.00 / Site Girişi
Silivri Cezaevi Lojmanları / Saat: 19.45 / Lojman Giriş Market
Çeltik Mahallesi / Saat: 19.20 / Cami Önü
Yolçatı Mahallesi / Saat: 19.00 / Köy Meydanı
Seymen Mahallesi / Saat: 19.20 / Muhtarlık Önü
Büyükkılıçlı Mahallesi / Saat: 19.40 / Muhtarlık Önü
Küçükkılıçlı Mahallesi / Saat: 19.55 / Muhtarlık Önü
Kurfallı Mahallesi / Saat: 19.00 / Kurfallı Mahalle Meydanı
Bekirli Mahallesi / Saat: 19.15 / Çocuk Parkı Önü
Akören Mahallesi / Saat: 19.30 / Muhtarlık Önü
Gazitepe Mahallesi / Saat: 19.50 / Gazitepe Meydanı
Büyükçavuşlu Mahallesi / Saat: 19.00 / Belediye Ek Hizmet Binası Önü
Gümüşyaka Mahallesi / Saat: 19.00 / TÜRAM Lisesi Önü
Semizkumlar Mahallesi / Saat: 19.45 / Semizkumlar BİM Önü
Değirmenköy Mahallesi / Saat: 19.20 / Muhtarlık Önü
Çanta Mahallesi / Saat: 19.40 / Çanta Meydanı