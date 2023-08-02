Selimpaşa kavun ve bamya festivali 5 Ağustos'ta

Silivri Belediyesi, ilçenin en ünlü festivalleri arasında yer alan 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Selimpaşa’nın meşhur lezzetlerinden olan kavun ve bamyayı geniş kitlelere duyurmak amacıyla düzenlenen festival, 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Festival kapsamında en iyi kavun ve en iyi bamya üretimi ile en lezzetli bamya yemeği yarışmaları düzenlenecek. En iyi kavun ve en iyi bamya üretimi yarışmasının birincileri tam altın, ikincileri yarım altın, üçüncüleri de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. En iyi bamya yemeği yarışmasında ise birinciye gram altın, ikinciye yarım gram altın, üçüncüye ise çeyrek gram altın ödülü verilecek. Festivalin Selimpaşa Limanı’nda saat 20.30’da başlayacak sahne programlarında ise Bey Dans grubu halk oyunu gösterisi gerçekleştirilecek. Ardından ünlü sanatçı Deniz Seki’nin konseriyle festival coşkusu tavan yapacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET

İlçenin tanıtımı için geleneksel festivallerin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ürünlerimizin tanıtımına yönelik düzenlediğimiz festivallere ara vermeden devam ediyoruz. Bu anlayışla Silivri’mizin meşhur lezzetleri olan böreğini, bamyasını, kavununu, domatesini, karpuzunu ve yoğurdunu tüm Türkiye’ye tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin bereketli topraklarında binbir emekle yetiştirilen bu ürünlerimizin tanıtımı için hemşehrilerimizin festivallerimize katılımları oldukça önemli. Bu nedenle Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızı 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivalimize davet ediyorum.” dedi.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali kapsamında düzenlenecek olan en iyi kavun ve en lezzetli bamya yemeği yarışmaları için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen Selimpaşalı üreticiler, Selimpaşa İletişim Merkezinden kayıtlarını yaptırabilecekler.

ÜCRETSİZ ARAÇ KALDIRILIYOR

5 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek 11. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için ilçenin birçok noktasından servis kaldırılacak. Servis listesi şu şekilde;

Danamandıra Mahallesi / Saat: 19.00 / Muhtarlık Önü

Sayalar Mahallesi / Saat: 19.15 / Muhtarlık Önü

Çayırdere Mahallesi / Saat: 19.30 / Köy Meydanı

Beyciler Mahallesi / Saat: 19.45 / Muhtarlık Önü

Büyüksinekli Mahallesi / Saat: 19.00 / Pazar Önü

Küçüksinekli Mahallesi / Saat: 19.15 / Muhtarlık Önü

Fener Mahallesi / Saat: 19.30 / Kahve Önü

Alipaşa Mahallesi / Saat: 19.45 / Muhtarlık Önü

Merkez Mahalleler / Saat: 19.30 / Ziraat Bankası Önü (Ring)

Kavaklı Mahallesi / Saat: 19.15 / Belediye Ek Hizmet Binası Önü

Ortaköy Mahallesi / Saat: 19.30 / Ortaköy Meydanı

Kadıköy Mahallesi / Saat: 19.45 / Kadıköy Meydan

Selimpaşa TOKİ Konutları / Saat: 20.00 / Site Girişi

Silivri Cezaevi Lojmanları / Saat: 19.45 / Lojman Giriş Market

Çeltik Mahallesi / Saat: 19.20 / Cami Önü

Yolçatı Mahallesi / Saat: 19.00 / Köy Meydanı

Seymen Mahallesi / Saat: 19.20 / Muhtarlık Önü

Büyükkılıçlı Mahallesi / Saat: 19.40 / Muhtarlık Önü

Küçükkılıçlı Mahallesi / Saat: 19.55 / Muhtarlık Önü

Kurfallı Mahallesi / Saat: 19.00 / Kurfallı Mahalle Meydanı

Bekirli Mahallesi / Saat: 19.15 / Çocuk Parkı Önü

Akören Mahallesi / Saat: 19.30 / Muhtarlık Önü

Gazitepe Mahallesi / Saat: 19.50 / Gazitepe Meydanı

Büyükçavuşlu Mahallesi / Saat: 19.00 / Belediye Ek Hizmet Binası Önü

Gümüşyaka Mahallesi / Saat: 19.00 / TÜRAM Lisesi Önü

Semizkumlar Mahallesi / Saat: 19.45 / Semizkumlar BİM Önü

Değirmenköy Mahallesi / Saat: 19.20 / Muhtarlık Önü

Çanta Mahallesi / Saat: 19.40 / Çanta Meydanı