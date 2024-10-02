Selimpaşa Kocadere Deresi Islah Çalışmalarıyla Bölge Altyapısı Güçleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Selimpaşa Kocadere Deresi ıslah çalışmaları, bölgedeki taşkın riskini azaltmanın yanı sıra ulaşım altyapısını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Proje kapsamında D-100 karayolunun 2x2 şeritli yapısı, 2x3 şeritli hale getirilecek ve hem kuzey hem de güney yan yollar genişletilerek trafik akışı rahatlatılacak.

Yeni köprü inşası ve modernize edilen altyapı çalışmaları sayesinde, bölgedeki çevre güvenliği artırılırken, ulaşımın daha düzenli ve güvenli bir hale getirilmesi hedefleniyor. Proje, bölge halkı ve çevredeki yerleşim alanları için büyük bir rahatlama sağlayacak.