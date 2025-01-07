Selimpaşa-Kocadere Islah Projesi'nde sona yaklaşılıyor

Taşkın ve sel sorunlarının önüne geçmek amacıyla Silivri’de hayata geçirilen Selimpaşa-Kocadere Islah Projesi sona yaklaşılıyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’da D-100 Karayolu üzerindeki köprü geçişinde incelemelerde bulundu. Başkan Balcıoğlu, köprü geçişinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa-Kocadere Islah Projesi çerçevesinde D-100 Karayolu üzerindeki köprü geçişinde incelemelerde bulundu. Başkan Balcıoğlu, İSKİ tarafından menfez geçişleri tamamlanan Selimpaşa-Kocadere’nin, D-100 Karayolu’nun İstanbul yönüne giden köprü geçişinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Bölgede geçmişte birçok sel ve taşkın yaşandığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Selimpaşa-Kocadere Islah Projesi’nin şöyle bir önemi de vardır. Ben burada hatırlıyorum, birçok sel ve taşkın yaşanıyordu. Can ve mal kayıplarının yaşandığı bir bölgedeyiz. Bu projeyle sadece taşkınların önüne geçmiş olmuyoruz, aynı zamanda trafik güvenliğini de garanti altına alıyor ve ulaşım altyapısını daha da modernize ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, projenin Silivri’nin kangren haline gelmiş bir sorununun çözümü olduğunu belirterek, “D100 Karayolu’nun 2x2 şeritten 2x3 şeride geçişini sağlamış oluyoruz. Kuzey ve güney cepheleri genişletilerek çevre güvenliği sağlanıyoruz ve trafik akışı daha da kolaylaştırılmış oluyoruz” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tüm Silivrililer adına teşekkürlerini ileterek, İSKİ Genel Müdürlüğü, İSKİ çalışanları, Fen İşleri ve Daire Başkanlığı ile Fen İşlerinde görev yapan herkese de teşekkürlerini sundu.