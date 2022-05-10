Selimpaşa liderliği devraldı 1-0

Haftaya lider giren Karaağaçspor, rakibine 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu Selimpaşaspor’a devretti. Haftalardan beri zirve takibinde olan Silivri temsilcisi elde ettiği galibiyetle liderlik tahtının yeni sahibi oldu. Büyükçekmece Atatürk Stadyumu’nda oynanan maça iki takım da son derece istekli ve arzulu başladı.

Tam bir ortasaha mücadelesi şeklinde başlayan maç taktik savaşı şeklinde geçti. İlk dakikalardan itibaren iki takım da hem defansı hem de hücumu dengeli yaparak önce gol yememeyi ardından da bulacağı boşluklarla gole gitmeyi düşündü. Bu düşünce nedeniyle maçın büyük bölümünde pozisyon yerine mücadele izledi futbolseverler. Maçın son bölümünde Karaağaçspor daha atak bir oyun ortaya koyarken Selimpaşaspor da oyunu kendi sahasında kabul ederek kontra ataklarla sonuca gitmeye çalıştı.

Maçın 80. Dakikasında Hamit’in yerine oyuna dahil olan Cemil Türken Selimpaşaspor’u 1-0 üstünlüğe taşıyan isim oldu. Golden sonra tamamen savunmaya çekilen Selimpaşaspor, Çanakkale Geçilmez’i oynadı. Karaağaçspor son dakikalarda Vedat’la net bir fırsatı değerlendiremeyince liderlik koltuğunu da Selimpaşaspor’a bırakmak zorunda kaldı.