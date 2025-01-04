Selimpaşa Mahallesi'nde Park Yenileme Çalışmaları Başladı!

3.106 m² alanda yapılan düzenlemelerle, mahalle sakinlerine daha kaliteli bir yaşam sunmak hedefleniyor.

Silivri Belediyesi, Selimpaşa Mahallesi 3211. Sokak Parkı'nda yenileme çalışmalarına başladı. 3.106 m² alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle, park modern bir yaşam alanına dönüştürülüyor. Çalışmalar kapsamında, yürüyüş yolları, çok amaçlı spor sahası, üç kademeli amfi alanı, çocuk oyun alanı ve fitness alanı gibi çeşitli donatılar parkta yer alacak. Ayrıca, park kent mobilyaları ve modern aydınlatma sistemleriyle güçlendirilecek, kaldırım yenileme çalışmaları ile daha estetik hale getirilecek.

