Selimpaşa'nın 11 yıllık problemi tarihe karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin temmuz ayı toplantısının 4. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddelerinden biri de Selimpaşa Mahallesi’nde 2012 yılında karar verilen kentsel sit alanı sınırlarının genişlemesi kararı vardı. Yapılan yeni çalışma ile söz konusu bölgede yaşayan vatandaşların mülkiyetlerine bakım ve onarım gibi işlemleri yapamaması sorunu çözüme kavuşmuş oldu.



YILMAZ: “SELİMPAŞA’NIN KRONİK BİR PROBLEMİNİ DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”

71 numaralı raporun oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nin kronik bir problemini daha çözüme kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. 1/5000 ölçekli Silivri Selimpaşa kentsel sit alanı koruma amaçlı nazım planı 10.09.2012 tarihinde İBB tarafından onaylanmıştı. Lakin 1/5000’lik bu planın 1/1000 ölçekli planı belediyemiz tarafından 2012 yılında yapılırken, 1 numaralı Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından yerinde inceleme yapılmış ve kentsel sit alanı sınırlarının genişlemesine karar verilmiş. O tarihten bu yana Selimpaşa’daki kentsel sit alanında yaşayan vatandaşlarımız binalarını onaramıyor, tadilat edemiyor, yıkıp yerine yenisini yapamıyordu. 11 yıldır süren bu problemi bugün tarihe karıştırıyoruz. Ben bu vesileyle Silivri Belediyesindeki mesai arkadaşlarıma, İBB’nin yönetimine ve imar ve bayındırlık komisyonumuzun başkanı ve üyelerine Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

