Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0

Celaliye Stadı’nda oynanan ve baştan sona mükemmel bir heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Selimpaşaspor U-13 takımı Esen Bayburt U-13 takımını 3-0 yendi. İlk lig heyecanını yaşayan miniklerin heyecanlarının yüzünden okunduğu maçta Selimpaşaspor ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıya baskılı bir oyun ile başlayan Selimpaşaspor’da gol perdesini Barış Atış açtı ve maçı 1-0 yaptı. Özgür Efe Erdoğan’ın golüyle maç 2-0 oldu. Maçta son sözü ise Taha Yiğit Altınkoç söyledi ve müsabaka 3-0 Selimpaşa’nın üstünlüğü ile noktalandı.