Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0

TFF İstanbul U-13 kategorisinde mücadele eden Selimpaşaspor ilk lig maçında Celaliye Stadı'nda Esen Bayburt ile karşılaştı ve bu zorlu maçı 3-0 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Celaliye Stadı’nda oynanan ve baştan sona mükemmel bir heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Selimpaşaspor U-13 takımı Esen Bayburt U-13 takımını 3-0 yendi. İlk lig heyecanını yaşayan miniklerin heyecanlarının yüzünden okunduğu maçta Selimpaşaspor ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı. İkinci yarıya baskılı bir oyun ile başlayan Selimpaşaspor’da gol perdesini Barış Atış açtı ve maçı 1-0 yaptı. Özgür Efe Erdoğan’ın golüyle maç 2-0 oldu. Maçta son sözü ise Taha Yiğit Altınkoç söyledi ve müsabaka 3-0 Selimpaşa’nın üstünlüğü ile noktalandı.

Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0
Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0
Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0
Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0
Selimpaşa'nın miniklerinden mükemmel galibiyet 3-0