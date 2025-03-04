Selimpaşa'nın Sevilen İsmi Vedat Karaduman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Selimpaşa eşrafından merhum Muhittin Karaduman’ın oğlu ve Mali Müşavir İbrahim Karaduman’ın kardeşi olan Vedat Karaduman, hayatını kaybetti. Bölgenin sevilen isimlerinden biri olan merhum için Selimpaşa Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Karaduman’ın naaşı, dualar eşliğinde Selimpaşa Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, geçmiş dönem CHP Meclis Üyesi Melih Yıldız, Metin Karakaş ve birçok seveni katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Karaduman ailesi kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Vedat Karaduman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.