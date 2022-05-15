Selimpaşa sağlam adımlarla: 2-0
Amatör 1.Küme 1.Grupta oynanan maçta Selimpaşa, Yeniköy 1924'ü 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Yakın takipçisi Karaağaç’ın puan kaybettiği haftada Yeniköy 1924 önünde hata yapmayan Portakallara 3 puanı getiren golleri Kubilay Aday ve Cemil Türken attı. Selimpaşaspor bu sonuçla 27 puana yükselerek liderlik koltuğundaki yerini korurken 14 puanda kalan Yeniköy 1924 de düşme korkusunu ensesinde hissetmeye başladı.
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