Selimpaşa Taziye Evi Projesinde İlk Adım Atılıyor

Temel atma töreniyle birlikte Selimpaşa Taziye Evi Projesi'nde çalışmalar resmen başlamış olacak. Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje; taziye salonu, kadın ve erkekler için ayrı mescitler ile toplu ikramlara uygun yemekhane alanından oluşacak. Mimari yapısıyla hem kültürel değerlere uygun hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan yapı, bölge halkı için önemli bir sosyal dayanışma mekânı olacak.

“Zor Günlerde Omuz Omuza Olacağız”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun öncülüğünde başlatılan proje, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Balcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, “Acılar paylaştıkça hafifler. Silivri’mizde vatandaşlarımızın en zor anlarında yanında olacağımız, bir araya gelip birbirimize destek olacağımız bu yapıyı çok önemsiyoruz. Hep birlikte omuz omuza olacağız” ifadelerini kullanmıştı.