Selimpaşa TEM Otoyolu'nda Araç Yangını

Edinilen bilgilere göre Selimpaşa TEM Otoyolu gişeler mevkiinde seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün aracı durdurmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.