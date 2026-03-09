Selimpaşa TEM Otoyolu'nda Araç Yangını
Selimpaşa TEM Otoyolu gişeler mevkiinde meydana gelen araç yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Selimpaşa TEM Otoyolu gişeler mevkiinde seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün aracı durdurmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.