Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde Karadeniz Fırtınası Esti

Festival, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve binlerce vatandaşın katılımıyla Selimpaşa Limanı’nda gerçekleşti. Etkinlikte, en güzel bamya lezzetleri ve kavun ile bamya yarışmaları büyük ilgi gördü. Katılımcılara kavun ikram edilirken, tadım etkinlikleri düzenlendi ve yarışma sonunda ödüller sahiplerine takdim edildi.

Festivalin ilk kısmında Emre Erdoğan’ın DJ performansı ve Hemdem Sanat Akademisi’nin Silivri Yöresi Halk Oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Ekin Uzunlar'ın enerji dolu performansı, Selimpaşalılara müzik dolu bir gece yaşattı. Konserin finalinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Uzunlar’a Selimpaşa’nın özel lezzetleri olan Topatan Kavunu ve Bamyasını takdim etti.

Selimpaşa’nın yerel basını ve halk ozanı Halil Erem Yerli’nin şiirlerini seslendirmesi ile program başladı.

Selimpaşa’nın En Lezzetli Ürünleri Ödüllendirildi

Festivalde, en iyi kavun, bamya üretimi ve bamya yemeği yarışmaları çekişmeli geçti. Jüri üyeleri titizlikle değerlendirme yaparak, en iyi kavun ve bamya üretimlerinin sahiplerine tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ödülleri verdi.



Festival kapsamında en iyi kavun, bamya üretimi ve bamya yemeği yarışmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmalarda jüri üyeleri titizlikle değerlendirme yaparken, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi personeli Mehmet Elibüyük bamya turşusu tarifini katılımcılarla paylaştı. En iyi kavun ve bamya üretimi yarışmalarının birincileri tam altın, ikincileri yarım altın, üçüncüleri çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Bamya yemeği yarışmasında jüri üyeleri Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Oğuzhan Ercan, Lions Leo Dernekleri Esen İbak Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmeni Şener Ayık ve Silivri Belediyesi Gıda Mühendisi Özlem Mutlu, adil bir değerlendirme gerçekleştirdi. Ayrıca, kavun ve bamyanın yarıştığı etkinlikte jüri üyeleri Ziraat Mühendisi Murat Denizhan, Ziraat Mühendisi Ceyhun Öztürk, Yüksek Ziraat Mühendisi Aslı Uçman, Orhan İsfendiyar ve Özlem Mutlu, titizlikle değerlendirme yaptı.

10 yarışmacının katılım sağladığı bamya yemeği yarışmasında, birinci Meryem Özdemir, ikinci Cevriye Topçu ve üçüncü Enise Uzungöl oldu. Ödüller Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Berker Esen, Meclis Üyesi Fatih Çepni ve Meclis Üyesi Gökhan Yonat tarafından verildi. En iyi bamya üretimi yarışmasında 27 bamyanın yarıştığı etkinlikte birinci Melek Demirci, ikinci Alper Temiz ve üçüncü Hanım Koçer olurken, ödüller Meclis Üyesi Önder Çolak, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Tarin ve Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Elmaslı tarafından verildi. En iyi kavun yarışmasında 18 kavunun yarıştığı etkinlikte birinci İbrahim Erkan, ikinci Berat Gül ve üçüncü Atalay Atasoy seçildi. Ödüller Selimpaşa Muhtarı Murat Kanbay, Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve Meclis Üyesi Gökhan Yonat tarafından verildi.



Yarışmaların sonunda jüri üyelerine şilt takdim edildi.

Selimpaşa Mahallesi’nin Topatan Kavunu’nun tanıtılması amacıyla 1979 yılında düzenlenen festivalin nostaljik görüntüleri izlendikten sonra, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Tarım ve Kültürel Mirasın Önemi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımın ve tarımsal ürünlerin önemine vurgu yaparak, verimli tarım arazilerini koruma kararlılığını dile getirdi. "Bu topraklar bu tarımsal ürünler bizim en büyük zenginliğimiz. Şehirlerimizi betonla kuşatan anlayışa karşı, bizler tarımsal festivallerimizi sürdürmeye, verimli tarım arazilerimizi korumaya ve bu toprakların bereketini gelecek nesillere taşımaya kararlıyız" dedi.

Tarımdan elde edilen geçimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür" sözlerini hatırlatarak, tarımın ve köylünün önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptığı süre boyunca Selimpaşa'ya yapılan yatırımları ve destekleri dile getirdi. "Ekrem Başkanımızla birlikte 5 yıl İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptım. Görev sürem boyunca, Selimpaşa Kavşağı, Kreş, Halk plajı gibi birçok önemli yatırıma imza attık. İnşallah şimdi çok daha fazlası için vites arttıracak Ekrem Başkanımızla birlikte uyum içinde birçok projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Topatan Kavunu ve Bamya İçin Coğrafi İşaret Tescili

Selimpaşa'da yetişen Topatan Kavunu ve Bamya'nın eşsiz lezzetlerinden bahseden Başkan Balcıoğlu, bu ürünlerin coğrafi işaret tescili için çalışmaların sürdüğünü belirtti. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum, Topatan Kavunu ve Bamya gibi ürünlerimizin coğrafi işaret tescilini almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda nihayete erdireceğiz" dedi.

Gençlere de seslenen Başkan Balcıoğlu, Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceklerini vurguladı ve gençlere Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulundu. "Demokrasiye inancı tam heyecanı yüksek genç kardeşlerim, genç bir belediye başkanı olarak özellikle size sesleniyorum. İstiklal Marşımız 'Korkma' diye başlar, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere hitabesi ise 'Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' diye biter" dedi.

Ekin Uzunlar’dan Karadeniz Fırtınası

Başkan Bora Balcıoğlu'nun konuşmasının ardından sahne alan Ekin Uzunlar, Selimpaşalılar için Karadeniz rüzgarını estirdi. Enerji dolu performansı ve en sevilen şarkılarıyla Selimpaşa'yı coşturan Uzunlar, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarının her birini büyük bir tutkuyla seslendiren sanatçı, Selimpaşa'nın geceyi adeta bir müzik festivali haline getirdi.

Konserin finalinde, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu sahneye çıkarak Ekin Uzunlar’a teşekkürlerini sundu. Başkan Balcıoğlu, ünlü sanatçıya Selimpaşa'nın özel lezzetleri olan Topatan Kavunu ve Bamyasını takdim etti.

Festival konser programının ardından sona erdi.