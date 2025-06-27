Selimpaşa ve Kadıköy Mahallelerinde Planlı Elektrik Kesintisi

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa ve Kadıköy mahallelerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 09.00-17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti Gerekçeleri

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler aşağıdaki nedenlerle gerçekleşecek:

Selimpaşa Merkez Mahallesi: İş sağlığı ve güvenliği önceliğiyle önleyici bakım çalışmaları yapılacak.

Kadıköy, Kavaklı ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çatalca’nın Elbasan ve Ovayenice Mahalleleri: Elektrik altyapısında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi amacıyla yatırım çalışmaları yürütülecek.

Etkilenecek Bölgeler

Selimpaşa Merkez Mahallesi

Kadıköy Mahallesi: Altınbaş, Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Bal, Başvekil, Kumtepe, Kadıköy Bağları vb. çok sayıda sokak

Kavaklı Mahallesi: Özbay Sokak

Semizkumlar Mahallesi: Yayla Sokak

Çatalca Merkez – Elbasan Mahallesi: Atölye, Gurbet Çıkmazı vb.

Ovayenice Mahallesi: Baki, Dilruba Çıkmazı, Kadıköy Sokak vb.

Uyarı ve Hatırlatma

Vatandaşların kesintiden olumsuz etkilenmemesi için önlem almaları, elektrikli cihazlarını korumaya yönelik tedbirleri gözden geçirmeleri öneriliyor. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektriğin belirtilenden daha erken verilebileceği bildirildi.