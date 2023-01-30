Selimpaşa Velalı hala huzurevinin protokolü imzalandı

Silivri Belediyesi, hayırseverler iş birliğiyle ilçeye yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Selimpaşa’ya inşa edilmesi planlanan Velalı Hala Huzurevinin yapımıyla ilgili hazırlanan protokol, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve bağışçı Gözde İstif Öztürk tarafından imzalandı. Daha önce Başkan Volkan Yılmaz ve hayırsever İş İnsanı Niyazi İstif arasında yapılması kararlaştırılan proje, İstif’in aramızdan ayrılmasından ardından kızı Gözde İstif Öztürk ile devam ettiriliyor. Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsisi yapılan Selimpaşa Mahallesi 966 ada, 9 parseldeki 4 bin metrekare arazi üzerine inşa edilecek huzurevi, 5 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. Zemin katı ile birlikte 4 kat olarak inşa edilecek olan huzurevinin taban oturumu 1.270 metrekare olacak. Velalı Hala Huzurevi, 47 oda ve 63 yatak kapasiteli olacak ve aynı anda 100 kişiye hizmet verebilecek. Projenin 2024 yılı Mart ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

“HAYIRSEVERLERİMİZLE BİRLİKTE İMZA ATTIĞIMIZ PROJELERE BİR YENİSİNİ EKLİYORUZ”

Programda konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri’mizde hayırseverlerimizle birlikte imza attığımız projelere bir yenisini daha ekliyoruz. Bugün, Selimpaşa’mıza kazandıracağımız Velalı Hala Huzurevinin protokolünü imzalıyoruz. Biz, daha önce hayırsever Niyazi İstif ile 2 defa bir araya gelmiştik ve Silivri Belediyemizin Selimpaşa’daki arsası üzerine Velalı Hala Huzurevinin yapılması konusunda mutabık kalmıştık. Koronavirüs döneminde Niyazi Bey aramızdan ayrıldı ama çocukları Gözde Hanım ve eşi Furkan Bey kendisinin vasiyetine sahip çıktılar. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyor ve Niyazi Bey’e Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu projeye vesile olan Selimpaşa geçmiş dönem Belediye Başkanımız Ahmet Yağcıoğlu’na da teşekkür ediyorum.” dedi.

“ORTAKÖY’E YENİ BİR SOSYAL PROJE KAZANDIRACAĞIZ”

Ortaköy’de yeni bir sosyal projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Ortaköy’de, Erdinç Tabak başkanımızın zamanında yarım kalan bir belediye binamız vardı. Buranın yanında bir kapalı pazar ve bir Millet Parkı yapmıştık. Orası ile ilgili de yine böyle bir protokol ile sizlerin huzurunda olacağız. Bir bağışçımızla birlikte o binayı ya belediyemizin bir huzurevi yapacak ya da başka bir sosyal amaç için kullanacağız. Bakanlık ile de görüşüyoruz. Kaba inşaatı bittiği için çok kısa bir sürede tamamlanmış olacak ve eylül-ekim gibi açılışını yapmış olacağız.” diye konuştu.

ÖZTÜRK: “BÖYLE BİR VASİYET BIRAKAN BABAMDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Başkan Yılmaz’ın ardından açıklamalarda bulunan bağışçı Gözde İstif Öztürk, “Şu an bir kız çocuğu olarak çok duygulanıyorum. O nedenle çok konuşmak istemiyorum. Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir vasiyet bıraktığı için Allah babamdan razı olsun.” ifadelerini kullandı.

