Selimpaşa Yoğurthane'ye Sağlık Merkezi ve 112 İnşa Ediliyor

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden kaliteli ve daha hızlı bir şekilde faydalanması için inşa ettiği aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi ve Gürsu ailesi iş birliğiyle Selimpaşa Mahallesi’ne kazandırılacak olan 5 hekimli Remzi Gürsu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun temeli, düzenlenen törenle atıldı. 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonuyla Selimpaşa Mahallesi sakinleri, sağlık ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacağı, modern ve yepyeni bir sağlık tesisine kavuşmuş olacak.

ÖNAL: “ACİL İHTİYACIMIZ OLAN SAĞLIK YATIRIMLARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Selimpaşa Mahalle Muhtarı Hasip Önal, “Selimpaşa’nın çok acil ihtiyacı olan sağlık ocağı ve 112 acil istasyonunun mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağlık ocağı ve 112 acil istasyonunun yapılmasında büyük katkıları olan İş İnsanı Remzi Gürsu Bey’e ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

İPEKOĞLU: “HEKİM BAŞINA DÜŞEN KAYITLI VATANDAŞ SAYISI AZALACAK”

Önal’ın ardından konuşan Silivri İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, “Selimpaşa Mahallesi’nde nüfusun artmasıyla birlikte yaklaşık 5 yıl önce hazırladığımız orta vadeli planlarımıza, bölgede yeni bir aile sağlığı merkezinin yapılmasını eklemiştik. Kurumumuza tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından inşaat aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Binanın tamamlanmasının ardından hizmete girecek olan yeni aile sağlığı merkezimizle hekim başına düşen kayıtlı vatandaş sayısını azaltmayı, daha etkin ve kolay ulaşılabilir birinci basamak sağlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Kurumumuz adına başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “SAĞLIK YATIRIMLARIMIZI HER DAİM ÖN PLANDA TUTTUK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak Silivrili hemşehrilerimizin, güvenli, mutlu, huzurlu, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 5 hekimli Remzi Gürsu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun temelini atmak üzere bir aradayız. Bu tesisin 2.000 metrekare tahsisi Silivri Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığına yapılmıştır. Alanda 400 metrekare alan üzerinde 5 hekimli sağlık ocağı ve 2 üniteli 112 acil istasyonu, Selimpaşa’nın Yoğurthane bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu sağlık ocağının kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken en büyük teşekkürü yapımının tamamını üstlenen Remzi Gürsu Bey ve ailesine iletiyorum. Silivri Belediyesi olarak her şeyin başı sağlık diyerek çıktığımız bu yolda, yetkimiz olup olmadığına bakmadan görev süremiz boyunca Silivrili hemşehrilerimizin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için sağlık yatırımlarımızı her daim ön planda tuttuk. Gümüşyaka’da 1.000 metrekare alanda hayırsever Ölçer ailesiyle 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Piri Mehmet Paşa mahallemizde 500 metrekare alanda 5 hekimli Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kavaklı’da, hayırsever Nakip ailesi iş birliğiyle 3 hekimli Kenan & Çelebi Nakip Aile Salığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonunu Silivri’mizin hizmetine sunduk. Bağışçımız Kalyon İnşaat iş birliğiyle Büyükkılıçlı Mahallesi’nde 112 Acil İstasyonu ve bağışçımız Adil Salman Bey ile Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi’nde112 Acil Servis İstasyonu yaptık. Yeni Mahalle’de iki üniteli 112 Acil İstasyonunu bitirdik. Orman köylerimize müdahale etme açısından Beyciler’de 112 Acil İstasyonu kurulumu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayalar’da sağlık evi, Gencoğlu ailesiyle Kurfallı mahallesine sağlık evi, hayırsever Ayşenur Yıldız Usta’nın destekleriyle Akören Mahallesi’nde Sağlık Evi ve Ebe Lojmanı inşa ederek hizmete açtık. Fatih Mahallesi’nde 5 hekimli Şefika & Necati Zafer Aile Sağlığı Merkezi projemiz aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile 5000 metrekare alana kurulu Alibey Mahallesi Verem Savaş Dispanseri, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve 11 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı. Yeni Mahalle’de 1.450 metrekare alanda inşa ettiğimiz 7 hekimli Aile Salığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu çalışmalarında sona geldik. Fener Mahallesi’nde Sağlık Evi ve Ebe Lojmanı projemizi bitirdik. Hayırsever Nakipoğlu ailesinin değerli iş birliğiyle, sadece Silivri’nin değil, bölgenin en nitelikli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezini inşa ettik. Tam 15.000 metrekare alana kurulu olan merkezimizde, 60’a yakın hizmet vatandaşlarımıza sunuluyor. Silivri Belediyesi olarak diyaliz hastalarımızı ve kanser hastalarımızı Cerrahpaşa, Çapa ve Tekirdağ Şehir Hastanesine ücretsiz taşıyoruz. Bu hasta taşımalarının önüne geçmek için sadece Silivri’nin değil tüm bölgenin faydalanacağı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçecek olan 750 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin plan ve proje aşamaları tamamlandı. En kısa zamanda da ihaleye çıkarak Silivri'ye hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

“SELİMPAŞA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

Selimpaşa Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilk günden itibaren yaptığımız çalışmalarla Selimpaşa’nın çehresini değiştirdik. Selimpaşa Mahallesi’nde neredeyse asfaltı olmayan sokak ve mahalle bırakmayacak şekilde asfalt çalışmalarını gerçekleştirdik. Aydınlatma çalışmalarımızla Selimpaşa’mızı ışıl ışıl yaptık. 20.000 ton asfalt döktük ve10.000 metrekare kaldırım imalatı yaptık. Özellikle Halaskargazi Caddesi’nde altyapı üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Teneke Mahallesi diye tabir edilen mahallede yaptığımız çalışmalarla bölgeyi, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve film setlerinin kurulduğu alan haline getirdik. Selimpaşa’mıza 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa ettik. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması için Silivri Belediyesi olarak Yeşilay Danışma Merkezine (YEDAM) en kıymetli konaklarımızdan bir tanesini tahsis ettik. YEDAM burada gençlimizin kötü alışkınlarından kurtulma noktasında psikolojik destek veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 3 bina tahsis ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzü Selimpaşa’ya getirdik. Yine geçtiğimiz günlerde YEŞİLAY’ın Şube Müdürlüğüne bir konağımızı tahsis ettik. YEŞİLAY’ın Şube Müdürlüğü de artık Selimpaşa’da hizmet verecek. 7.000 metrekare alan üzerinde Kapalı Pazar Yeri ve Güneş Enerji Santrali (GES) Projemizi hayata geçirdik. Ayrıca burada çatı suları toplanıp bahçe sulamalarında değerlendirilecek. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi ortaklığıyla, Türkiye’de bir ilk olan Teknoparkı açtık. Burada yazılımdan tarıma, teknolojiden savunma sanayine kadar birçok firma, yatırımcı ve yaratıcı fikir Teknokent’te çalışmalarına devam edecek. Selimpaşa’mızda Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle Güzel Sanatlar Akademisini kurduk. Yine Selimpaşa’mızda İçişleri Bakanlığı ile Şehit Emin İpşir Polis Merkezini hizmete açtık. Kadınlarımızdan gelen çok önemli bir talep vardı. Silivri’mizde bir kadınlar plajı yoktu. İstanbul’da da bir kadınlar plajı tam manasıyla yoktu. Silivri Belediyesi olarak sözümüzü tuttuk. Şezlong, şemsiye, duş ve tuvalet ücreti olmayan, kadınlarımıza özel bir plajı Selimpaşa’mızda hizmete açtık” dedi.

“GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yoğurthane bölgesinde yapılacak olan yeni bir sağlık yatırımının müjdesini veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimizde asfaltlama konusundaki ilk çalışmamızı Yoğurthane’de başlattık. Yolların çamurlu olması, kaldırımların olmaması ve aydınlatma direklerinin yanmamasıyla ilgili talepler vardı. Bu talepleri göz ardı etmeden Yoğurthane bölgesine 15.000 ton asfalt döktük. Önümüzdeki yıl da görevde olursak Yoğurthane bölgesinde asfaltı, kaldırımı ve aydınlatması olmayan sokak kalmayacak. Bölgede çocuk parkı, futbol sahası, basketbol sahası, vatandaşlarımızın kahvaltı yapabilecekleri ve özel günlerini kutlayabilecekleri bir parkı yoktu. Silivri Belediyesi olarak Yoğurthane’de 8.000 metrekare alanda bir millet bahçesi inşa ettik. İçinde halı sahası, soyunma odaları, duşları, kamelyaları, çocuk parkı, basketbol sahası ve rahatça yürüyüş yapılabilecek bir yürüyüş alanı var. Bu millet bahçesi Yoğurthane bölgesinde sosyalleşme alanında yapılan önemli bir çalışma oldu. Bununla yetinecek miyiz? Bu yaptıklarımızla duracak mıyız? Durmayacağız, yenilerini, iyilerini ve daha güzellerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Yine burada bir anaokulu eksikliği vardı. En kıymetli arazilerimizden bir tanesini İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tahsis ederek burada bir çocuk kreşi yapılmasını sağladık. Selimpaşa’da ek hizmet binası olarak hizmet veren devlet hastanemizin lojmanları deprem nedeniyle boşaltılmıştı. Hastanenin daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için hemen yan taraftaki bahçesinde 2.000 metrekare çelik konstrüksiyondan bir ek hizmet binası yapılacak. Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. Planlanan 4.000 metrekare kapalı alanı olan bir sağlıklı yaşam merkezi vardı. Sağlık Bakanlığı ile görüştük ve dedik ki; ‘Bu sağlık yaşam merkezini siz buraya yapmayın. Yoğurthane bölgesinde kalmak şartıyla ben buraya bir bağışçı bulayım. Bu sağlık ocağını ve 112 acil istasyonu o yapsın. Ama 4.000 metrekare olacak sağlıklı yaşam merkezini de hastanemizin bahçesine siz yapın’ dedik. Ocak ayında ihalesi çıkıyor. 150 milyon TL’lik bir yatırımla dev bir proje olacak. İçerisinde ağız, diş ve ortodonti kliniklerinde olacağı 6.000 metrekare sağlık yatırımı, Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğurthane’ye geliyor. Özellikle ülkemize, şehrimize ve milletimize kazandırdıkları tesisler için bütün hayırseverlere Silivrili hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Rabbim işinize, gücünüze, kazancınıza bereket versin. Silivri Belediyesi olarak gece gündüz demeden bu şehrin güzel insanlarının kaliteli, konforlu ve huzurlu yaşam sürmeleri için gayret gösteriyoruz. Kimin hangi algılarla, neyi nereye çekiştirmeye çalıştığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Biz gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Sizlerle beraber dimdik yürüyeceğiz. El ele, gönül gönüle ve hep kararlılıkla yürüyeceğiz” diye konuştu.

TOĞAN: “SİLİVRİ’YE KAZANDIRILAN HİZMETLERE ŞAHİTLİK ETMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

Başkan Yılmaz’dan sonra bir konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Belediyemizin ve merkezi idaremizin bu güzel hizmetleri Silivri insanına kazandırıyor olmasına şahit olmaktan daha güzel bir şey yok diye düşünüyorum. Bu anlamda hayırseverlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Silivri Belediyesinin öncülük ettiği hizmetlerin birçoğunda hayırseverlerimizin imzası var. Hayırseverlere yol göstermek, neyi, nerede yapacaklarını ve hangi noktalarda eksiklikler olduğunu söylemek de bir maharet. Bu anlamda at binenin kılıç kuşananın diyorum ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisin beldemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, İstanbul Avrupa 112 Acil Servis Başhekimi Ercan Kutluk, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, hayırsever Remzi Gürsu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Dua ve kurban kesiminin ardından protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu binasının ilk harç döküm butonuna birlikte bastı.