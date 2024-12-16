Selimpaşa zirvede tek başına 3-1

Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda oynanan maça iki takım da istekli ve arzulu başladı. İlk dakikalarda iki takım da ortasahada birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı. Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları 11. dakikada Oğuzhan Doğan'ın uzak mesafeden mükemmel vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyun disiplininden kopmayan konuk ekip çabuk toparlandı. 19. dakikada sahneye çıkan Tufan Sevim skoru 1-1 yaparak eşitliği sağladı. İlk yarının kalan süresinde başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti. İkinci yarıda rakibine göre sahaya daha iyi yerleşen, oyunun iki yönünü daha doğru oynayan Selimpaşa maça ağırlığını koydu. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tufan Sevim skoru 2-1'e getirerek konuk takımı öne taşıyan isim oldu. 56. dakikada Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları kalesini bir kez daha yoklayan Tufan Sevim farkı ikiye çıkardı. 1-3. Kalan sürede skoru koruyan Silivri temsilcisi 90 dakika sonunda sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Selimpaşa en yakın rakibi Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları ile puan farkını 4'e çıkararak zirve yarışında adeta tek başına kaldı. Beylikdüzü Kuzeyin Kalanları ise 23 puanda kalarak hem ilk yenilgisiyle tanıştı hem de zirve ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı. Bu sonuçla ligde namağlup takım da kalmamış oldu.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU