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İlk Tohumlar Toprakla Buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında desteklenen ve Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Sebze Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Kurutulması Projesi için üreticiler ekimlere başladı.

İlk Tohumlar Toprakla Buluştu
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Selimpaşa Mahallesi’nde 2020 yılında 250 üretici tarafından 450 dekar alanda bamya üretimi yapılmıştı. 2021 yılı üretimi için bamya ekimlerine başlayan projeden faydalanacak üreticileri verimi heyecanla bekliyor.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Selimpaşa Kalkınma Kooperatifi üyeleri tarafından üretilecek olan ve tescili alınan Selimpaşa Bamyası ile diğer sebzelerin, kurutularak katma değerinin arttırılması hedeflenmekte, üretim sezonunda elde edilecek sebzelerin (ağırlıklı olarak bamya) kooperatif bünyesinde kullanılmak üzere Bakanlık tarafından temin edilecek Gıda Kurutma Makinası ile kurutularak satılması sağlanacaktır.

Ürünlerin kurutulması yolu ile satışı, ürünün değerini artıracak olup gelirin artışı tarımsal üretimin devamlılığına katkı sağlayacaktır. Şu an için kurutma makinelerinin kurulacağı merkez yapım aşamasında

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