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Selimpaşalı gençler dernekleşiyor

Selimpaşalı gençlerin biraraya gelerek oluşturduğu ve yakın bir tarihte resmileşecek olan Selimpaşa Gençlik Dayanışma Derneği’nin kurucular kurulu akşam yemeğinde bir araya geldi.

Selimpaşalı gençler dernekleşiyor

Dün akşam saatlerinde bir araya gelen dernek kurucuları, Selimpaşalı gençler için yapılacakları değerlendirme fırsatı buldu.

Tüm resmi işlemlerde sona geldiklerini belirten dernek kurucularından Birkan Güral “Selimpaşa’da yaşayan gençlerimiz için neler yapabiliriz, onları birçok tehlikeden nasıl uzakta tutabiliriz, onlara nasıl faydalı olabilirizi değerlendirdik. Birlikten kuvvet doğar şiarıyla hareket ediyoruz. İnşallah en kısa sürede de kendi dernek merkezimizde beraber olacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 18:43
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