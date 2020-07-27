Tüm resmi işlemlerde sona geldiklerini belirten dernek kurucularından Birkan Güral “Selimpaşa’da yaşayan gençlerimiz için neler yapabiliriz, onları birçok tehlikeden nasıl uzakta tutabiliriz, onlara nasıl faydalı olabilirizi değerlendirdik. Birlikten kuvvet doğar şiarıyla hareket ediyoruz. İnşallah en kısa sürede de kendi dernek merkezimizde beraber olacağız” dedi.Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 18:43
Selimpaşalı gençler dernekleşiyor
Selimpaşalı gençlerin biraraya gelerek oluşturduğu ve yakın bir tarihte resmileşecek olan Selimpaşa Gençlik Dayanışma Derneği’nin kurucular kurulu akşam yemeğinde bir araya geldi.
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