Selimpaşalı gençler dernekleşiyor

Dün akşam saatlerinde bir araya gelen dernek kurucuları, Selimpaşalı gençler için yapılacakları değerlendirme fırsatı buldu.

Tüm resmi işlemlerde sona geldiklerini belirten dernek kurucularından Birkan Güral “Selimpaşa’da yaşayan gençlerimiz için neler yapabiliriz, onları birçok tehlikeden nasıl uzakta tutabiliriz, onlara nasıl faydalı olabilirizi değerlendirdik. Birlikten kuvvet doğar şiarıyla hareket ediyoruz. İnşallah en kısa sürede de kendi dernek merkezimizde beraber olacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 18:43