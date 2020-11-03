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Yarınlarımız yeşersin diye elleri toprağa değdi

Silivri Belediyesi öncülüğünde Selimpaşa Mahalle Platformu ve Selimpaşa Gençlik ve Dayanışma Derneği ve tarafından “Eller toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin” etkinliği düzenlendi.

Yarınlarımız yeşersin diye elleri toprağa değdi

Eski Silivri Yolu Caddesi yanında bulunan arazi de yapılan ve Ellerin toprakla buluştuğu etkinliğe İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı ve Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Selimpaşa Polis Merkezi Amiri Eşref Akıllı, Selimpaşa Gençlik ve Dayanışma derneği yöneticisi Volkan Aydın, Belediye Meclis üyesi Süheyl Kırkıcı, Selimpaşa Mahalle Platformu başkanı Aydın Aydın, Gençlik derneği başkanı Birkan Güral, Selimpaşa spor teknik hocası Mert Erdinç, AK Parti mahalle başkanı Ümit Bakacak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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