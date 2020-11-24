Yeni Pazar yeri kuraları çekildi

Sabah saatlerinde yapılan kura programında katılımcılar HES kodu sorgulanarak salona alındı. Silivri Belediye Başkan yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ve Zabıta Müdürü Uğur Tozlu’nun da katıldığı kura çekiminde yeni pazara tezgâh açacak esnaflara yer tahsisleri yapıldı.

İlk kez uygulanan kura çekilişiyle ilgili olarak yapılan açıklamada “Selimpaşa Mahallemize kazandırdığımız yeni pazar yerimizde tezgâh açacak esnaflarımız için Yaşar Kemal Fuaye salonumuzda gerçekleştirdiğimiz kura çekimi ile yer belirlemesi yaptık. Belediyemizce ilk kez uygulanan kura çekilişine katılarak yer tahsisleri yapılan pazar esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.