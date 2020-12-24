Yoğurthane Mevkii Halk Pazarı Hizmete Başladı

Silivri Belediyesi tarafından alınan karar ile Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane Mevkii 204. Cadde’de semt pazarı kuruldu. 1600 m2 alan ve 60 tezgâhın bulunduğu pazar Perşembe günleri hizmet verecek. Otopark, tuvalet, mescit, zabıta noktası gibi imkânlara sahip olan semt pazarın girişine vatandaşların aldıkları ürünü tartabilecekleri terazi de yerleştirdi.

Giriş ve çıkışlarında zabıta ekiplerince HES kodu denetimi, ateş ölçümü, maske kontrolü ve sosyal mesafe uyarıları da yapılıyor. Selimpaşa mahallesi Yoğurthane bölgesinde yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan ve alışveriş yapma imkânı sunan Perşembe pazarı mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Her geçen gün gelişen ve büyüyen Silivri’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri pazarlara ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda Selimpaşa mahallemizde Yoğurthane bölgesinde yaşayan hemşehrilerimizin taleplerini karşılamak adına Perşembe pazarımızı hizmete açtık. Mahalle sakinlerimize, pazarcı esnafımıza ve Silivri’mize hayırlı olsun.” dedi.