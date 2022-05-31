Selimpaşalılardan şampiyon takıma kahvaltı

TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele eden ve grubunda lider konumdaki yerini koruyan Selimpaşasporlu oyuncular kahvaltıda bir araya geldi.

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  • 31.05.2022 15:21
  • Güncelleme: 31.05.2022 15:21
Selimpaşalılardan şampiyon takıma kahvaltı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ligde en az transfer yapan ve kendi oyuncularına yer veren takım unvanını da elinde bulunduran Selimpaşaspor ailesi bir araya geldi. Selimpaşa Taraftar Grubu ve Selimpaşa İşadamları Derneği şampiyon takıma kahvaltı verdi. İşadamları Dernek Lokalinde verilen kahvaltıya tüm takım ve teknik heyet ile birlikte kulübe gönül verinler de katılım sağladı. Zorlu maçlar öncesinde takıma moral veren taraftarlar ve Selimpaşa İşadamları Derneği takımlarının bir üst lige çıkacaklarından emin ve güvenlerinin de tam olduğunu belirtmeyi de ihmal etmediler.

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SHA Editör
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