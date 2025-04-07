Selimpaşaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı: Barış Bülbül'den Birlik Mesajı

Süper Amatör Lig’de Silivri’yi temsil etme hakkı kazanan Selimpaşaspor’da sezon öncesi heyecanı başladı. Takımın hem futbolcusu hem de yönetim kurulu üyesi olan Barış Bülbül, yaptığı açıklamada hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

2008 yılında Selimpaşaspor ile tanışan ve 2011-12 sezonunda formayı ilk kez giydiğini belirten Bülbül, “Bu formayla 7 sezon boyunca sahada olmak benim için büyük bir onurdu,” dedi.

Futbolu bırakmayı düşündüğü bir dönemde yeniden takım ruhunu yakaladıklarını ifade eden Bülbül, “Mert Erdinç ve Selimpaşa’nın değerli gençleri sayesinde yeniden bir araya geldik. Kimi zaman ağladık, kimi zaman güldük, şampiyonluklar kaçırdık, tartışmalar yaşadık ama yine de kulüp çatısı altında huzuru bulduk,” diyerek duygularını paylaştı.

Aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıklayan Barış Bülbül, yönetim kurulu üyesi olarak kulüp için çalışmaya devam edeceğini söyledi. “Kulübümüze katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Biz daha yeni başlıyoruz ve yolculuğumuz devam edecek,” sözleriyle gelecek hedeflerine işaret etti.

Selimpaşaspor camiasında önemli bir figür haline gelen Bülbül, veda ederken de umut dolu bir mesajla yeni sezona kapı araladı.