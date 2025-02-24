Selimpaşaspor'dan Dillere Destan Şampiyonluk Gecesi!

Silivri’nin köklü kulüplerinden Selimpaşaspor, Süper Amatör Küme’de kazandığı şampiyonluğu ve kulübün 40. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir organizasyonla kutladı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, spor camiasının önemli isimleri ve ilçe kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin de katıldığı gece, Palmiye Restaurant’ta gerçekleşti. Büyük ilgi gören etkinlikte Selimpaşaspor ailesi bir araya geldi ve gece boyunca "Şampiyon Selimpaşaspor" tezahüratları yankılandı.

Muhteşem Organizasyon, Unutulmaz Anlar!

Gecede Selimpaşaspor’un misafirperverliği büyük beğeni toplarken, ev sahipliği yapan Palmiye Restaurant sahibi Uğur Babayiğit, kusursuz organizasyonu ile davetlilerden tam not aldı. Selimpaşaspor’a katkı sunan isimlere plaketler takdim edilirken, gecenin sunuculuğunu ise kulüp başkan yardımcısı Ege Karasu üstlendi.

Kulüp Başkanı Nursal Bilir: "Önceliğimiz Ahlaklı Sporcular Yetiştirmek"

Gecede ilk konuşmayı yapan Selimpaşaspor Kulüp Başkanı Nursal Bilir, sporun ahlak ve etik değerlerine bağlı bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yaptı:

“Kulübümüzün çok önemli bir ilkesi var. Ata’mızın da dediği gibi ‘Ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünden hareketle, ahlaklı sporcular yetiştirmek için mücadele ediyoruz. 40. yılımızda ve şampiyonluk coşkumuzda yanımızda olan herkese teşekkür ederim.”

Erkan Aydın: "Selimpaşaspor’a Destek Vermekten Onur Duyuyorum"

Kulübün ana sponsoru Aydın Sondaj Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın da sahneye çıkarak, Selimpaşaspor’a desteğinin süreceğini belirtti:

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği sunacağız. Selimpaşaspor’un bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum.”

Ali Tonta: "Selimpaşaspor’u Tebrik Ediyorum"

Silivri Amatör Spor Kulüplerini Destekleme Derneği Başkanı Ali Tonta ise Selimpaşaspor’un başarısını kutladı ve yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.

“Selimpaşaspor’u 40. yılında kazandığı bu anlamlı şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Yeni sezonda da başarılarının devamını diliyorum.”

Bora Balcıoğlu: "Selimpaşaspor’a Yakışan Bir Sahayı Hayata Geçireceğiz"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, geceye katılarak şampiyonluk kutlamasına ortak oldu. Sporun içinden gelen biri olarak kulüpçülüğün zorluklarını bildiğini belirten Balcıoğlu, Selimpaşaspor’a destek sözü verdi:

“Kulüpçülüğün ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Selimpaşaspor’un şampiyonluğunu gönülden kutluyorum. Yerel yönetimler olarak her zaman yanınızdayız. Selimpaşaspor’a yakışan bir futbol sahasını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Silivri'de gençlerimizi spor, sanat ve eğitimle desteklemeye devam edeceğiz.”

Selimpaşaspor’un tarihi şampiyonluk gecesi, unutulmaz anılarla sona erdi. Gelecek sezon için büyük bir motivasyon kazanan kulüp, yeni başarılar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor!