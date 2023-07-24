Selimpaşaspor'dan Yılmaz'a ziyaret

Silivri’nin köklü kulüplerinden Selimpaşaspor’da Kulüp Başkanı Nursal Bilir ve yönetim kurulu üyeleri Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz sezon tamamen Silivri’de ikamet eden oyunculardan kurulu bir takım ile lige giren ve ligi istediği yerde bitiren Selimpaşaspor yeni sezonda da aynı anlayışla yola devam edecek. Bununla ilgili yapılan çalışmalarında anlatıldığı ziyarette Başkan Nursal Bilir ve ekip arkadaşları Volkan Yılmaz’a kulüp atkısı ile birlikte kulüp logolu saat ile birlikte isminin yazılı olduğu bir forma da hediye ettiler.