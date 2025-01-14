Selimpaşaspor Süper Amatör Lig'de

Ligin bitimine 3 hafta kala maça çıkmayacağını dilekçe ile federasyona bildiren Gazitepespor bu hareketiyle Selimpaşaspor'un şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Selimpaşaspor'un 3 puana ihtiyacı vardı ve bu hafta karşılaşacağı Gazitepespor'un Kulüp Başkanı Taner Gürkan, takımının maça çıkmayacağını duyurdu. Bu centilmence hareketle Gazitepespor, Selimpaşaspor'un Süper Amatör Lig'e yükselmesine engel olmayarak büyük bir sportmenlik örneği sergiledi. Selimpaşaspor, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla 1. Amatör Lig'deki şampiyonluğunu garantilerken, bu zafer Silivri'nin futbol tarihine altın harflerle yazıldı. Selimpaşaspor, aynı zamanda Süper Amatör Lig'e yükselen ilk Silivri takımı olarak önemli bir başarıya imza attı.

TEŞEKKÜRLER GAZİTEPE

Gazitepespor'un bu centilmen tavrı, sporun sadece kazanmak olmadığını, aynı zamanda saygı ve fair-play ilkeleriyle de ön plana çıkması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu anlamlı davranış, her iki takımın taraftarları tarafından takdirle karşılandı. Selimpaşaspor'un Süper Amatör Lig'e yükselmesi, kulüp yetkilileri, futbolcular ve taraftarlar tarafından coşkuyla kutlanırken, Gazitepespor'un gösterdiği centilmenlik ise tüm spor camiasında takdir topladı.