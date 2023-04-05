Selin izlerini İzmit Belediyesi siliyor

İzmit Belediyesi, Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Selin izlerini İzmit Belediyesi siliyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

İzmit Belediyesi, Adıyaman’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgedeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, 6 Şubat’taki depremin ardından bir de sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesindeki çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi ve Tut Belediyesi ekipleri, mahallelerde ve ara sokaklardaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç da İzmit Belediyesi ekiplerine ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Kılıç yaptığı paylaşımda, “İzmit Belediyesi ve Tut Belediyesi ekiplerimiz ilçemiz Reşadiye Mahallesi Çatal Pınar Sokak’taki temizlik çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verdi.