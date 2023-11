Selma Altay Rodopman: 'Fenerbahçe Yelken Takımı'nın aldığı madalyalar hepimizi gururlandırıyor'

Fenerbahçe’de yelken şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman, sarı-lacivertlilerin yelkende ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği madalyaların herkesi gururlandırdığını söyledi. Rodopman, yelken şubesindeki başarıların artmasının ardından Ali Koç tarafından yönetim kuruluna geldiğini dile getirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selma Altay Rodopman, yaptığı açıklamalada, sarı-lacivertli takımların her zaman zirve yarışı içinde olduğunu aktararak, “Fenerbahçe olarak refleksimiz her branşta her sezon zirveye oynamak. Bu hedef doğrultusunda da güçlü bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz. Sezonun geride kalan kısmını değerlendirdiğimizde, kulüp olarak ortaya koyduğumuz performansın bizi gelecekteki başarılarımız için umutlandırdığını söyleyebilirim. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ mottosuyla her alanda zirveye oynamaya devam edeceğimize olan inancımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

100. yıl kutlamaları

Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle Fenerbahçe’de yapılan etkinliklere değinen Rodopman, “Cumhuriyetimizin değerleri Fenerbahçe’mizin değerleri. Bu nedenle bizim için Cumhuriyetimizin 100. Yılı çok özel bir yıl. 100. yılını kutladığımız bu eşsiz günlerde, Fenerbahçe olarak Başkanımız Ali Koç’un ve yönetimimizin çalışmalarıyla hazırlıklarına yaklaşık 1 yıl başladığımız bir dizi özel projeyi hayata geçirdik. Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde önemli bir adım attık. Bu kapsamda, ülkemizin 81 ilindeki 81 öğrencimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir öğrencimize ‘Cumhuriyet Bursu’ verdik. Bu güzel girişimimize, sporcularımız, sponsorlarımız ve tüm camiamız büyük bir destekle dahil oldu. Cumhuriyetimizin mirasına olan bağlılığımızın sembolü olarak en büyük bayramımızın 100. yıl dönümü için özel bir forma hazırladık. Formamızda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini ve fikirlerini yansıtan portresi, 1923 yılında terlettiğimiz efsane çubuklu formadan ilham alınarak yer aldı. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını özel bir etkinlikle kutlamaya karar verdik. 81 şehirden topladığımız birer kavanoz vatan toprağını, stadımızın çimlerine dökerek bu anlamlı yılı ölümsüzleştirdik. Atamızın Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin ellerinden gelen özenle stada serptikleri bu topraklar, sadece bir sembol olmanın ötesinde, birlik ve beraberliğin izlerini taşıyor. Her bir şehrimizin simgesi olarak katkıda bulunduğu bu etkileyici anı, Fenerbahçe olarak Cumhuriyetimizin köklerine olan bağlılığımızı ve birlikte oluşturduğumuz bu büyük aileyi simgeliyor. Detayları, kulübümüzün sosyal medya hesaplarından paylaştığımız bir video ile duyurduk. Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman yanında olan camiamıza, sporcularımıza, sponsorlarımıza ve tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şubedeki gelişim ve başarıların görülmesiyle Ali Koç’un teveccühüyle yönetim kuruluna seçildim”

Fenerbahçe’de yöneticilik görevine nasıl geldiğini de anlatan Selma Altay Rodopman, “1969 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme mezunu olduktan sonra kısa süreli bir bankacılık kariyerim oldu. Fenerbahça Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber bugün halen Rodopman A.Ş.’de yönetici ortak olarak görev yapıyorum. Yelken bizim ailece tutkumuz diyebilirim. Ben de, sadece yarışmak dışında, bu spora nasıl bir katkı sağlayabilirim derken, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Yelken Federasyonu’nda gönüllü görev aldım. 2009 senesinde 420 sınıfının olimpik gelişim projesiyle başladıktan sonra 2010 senesinde Uluslararası Yelken Federasyonu Dünya Şampiyonası’nda organizasyon komitesinde gönüllü olarak görev aldım. Sonrasında önce Dünya Şampiyonası’nda sonrasında da 2012 yılında Londra Olimpiyatları’nda yelken kafile lideri oldum. 2016 ve 2020 döneminde Uluslararası Yelken Federasyonu’nun açık deniz yarış komitesindeki tek kadın olarak Türkiye’yi temsil ettim. 2015 - 2021 arasında Fenerbahçe Yelken Şubesi sorumluluğunu üstlendim ve şubenin yeniden yapılandırılmasında aktif bir rol oynadım. Ayrıca 2013-2016 olimpik döneminde şirketimiz Rodopman A.Ş ile yelkende olimpiyat yolundaki genç sporcuları destekleyerek spor sponsorluğu konusunda da çalışmalarımız oldu. Özetle hep sporun içinde oldum 2015 yılından itibaren şubedeki gelişim ve başarıların görülmesiyle ve başkanımız Ali Koç’un teveccühüyle yönetim kuruluna seçildim ve üye ilişkileri ve yelken şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi oldum. Ayrıca, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi olarak da görev yapmaktayım” diye konuştu.

“Fenerbahçe Yelken Takımı’nın ulusal ve uluslararası alanda aldığı madalyalar hepimizi gururlandırıyor”

Fenerbahçe Yelken Takımı’ndan Sorumlu Yönetici olan Selma Altay Rodopman, yelken şubesi ile ilgili bilgi vererek, “Türk yelkenciliğinin lokomotifi olarak tanımladığımız Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemiz hem altyapı hem de olimpik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğim ilk dönem yapılandırdığımız şubemiz bugün sponsorumuz Doğuş Grubu’nun da eşsiz desteği ile ulusal ve uluslararası alanda aldığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla hepimizi gururlandırıyor. Uzun vadeli planlama ile profesyonel bakış açısı ile yönetilen yelken şubemiz alanında sadece Fenerbahçe’nin değil Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Yelken Takımı’nın başarıları

2023 yılında Fenerbahçe Yelken Takımı’nın Yurtiçinde toplam 73 Altın, 68 Gümüş, 55 Bronz madalya kazandığını ifade eden Rodopman,“2023 Yılında Uluslararası alanda aldığımız 9 Altın, 11 Gümüş, 7 Bronz madalya da yine sadece Fenerbahçe’nin değil Türkiye’nin gurur tablosu şeklinde. Kazanılan madalyalar çok prestijli yarışlar sonrasında alındı. Birkaç örnek vermem gerekirse örneğin 22-29 Nisan’da Sailing World Cup Hyeres’de, bu yarışı tenisin French Open’ı gibi düşünebilirsiniz, sporcumuz Onur Cavit Biriz Gümüş Madalya aldı. 17-25 Haziran’da Kieler Woche, bu yarışı da yine teniste Grand Slam gibi düşünebilirsiniz, ILCA 6 sporcumuz Nazlı Çağla Dönertaş Altın Madalya aldı. 15-23 Temmuz’daki Formula Kite Dünya Gençler Şampiyonası’nda Derin Atakan U19 Altın Madalya, 3-10 Temmuz 420 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Zeynep Çamur ve Zeynep Ela Köy U17 Bronz Madalya, 18-29 Temmuz 420 Dünya Gençler Şampiyonası’nda Ece Aksoy ve Elif Kayacık U15 Gümüş Madalya aldı. Ayrıca, Yelken okulumuz ülkemizde hem amatör yelkenci yetiştiren bir şube olarak bir ilk daha gerçekleştirerek Royal Yachting Association Training Center olarak faaliyetlerine devam etmekte olup yeni uluslararası sertifika programları yetkilendirmesi tamamlanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

“Yapılan uzun vadeli planlamalarımızın meyvelerini verdiğini görüyoruz”

‘Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Türkiye’de yelkenin omurgasını oluşturuyor’ diyen Rodopman, açıklamasını şu ifadelerle devam ettirdi:

“Fenerbahçe Yelken Şubesi çok iddialı, iddialı olduğu kadar da başarılı bir şube. Türkiye’de yelken alanında birçok ilk’i başarmış bir şube. Sadece İstanbul değil, Türkiye çapında düşünecek olursak yelkenin omurgasını oluşturduğunu rahatlıkla söylememiz mümkün. Bu iddiamızı rakamlarla somutlaştırabiliriz. Bakın yelkende Olimpik takım sporcu sayısı toplam 17 iken bu sporcuların 11’i Fenerbahçe Yelken Şubesinden. Yani %65’i. Veya Gençlik sınıfı milli takım sayısı 72, bu sporcuların 46’sı Fenerbahçe’den. Yani yüzde 64’ü. Bu rakamlar bizim için elbette büyük bir gurur kaynağı. Kısaca özetlemem gerekirse, yapılan uzun vadeli planlamalarımızın meyvelerini verdiğini görüyoruz. Yelkende kısa vadede bir başarı yakalamak mümkün değil. Örneğin biz 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlıklarımız 2020 hatta 2016 yılında yapmaya başlamıştık. Bugün bu çalışmaların başında bulunan Deniz Çınar ve Ateş Çınar’a da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şubemiz emin ellerde olduğunu bilmek de bir o kadar rahatlatıcı.”

“Fenerbahçe olarak sporda eşitlik ve katılımı teşvik etmek için üzerimize düşeni yerine getirmeye kararlıyız”

Selma Altay Rodopman, gelecekteki projelerine de değinerek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Üyelerimizle daha yakın iletişim kurmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve Cumhuriyetin yeni yüzyılında her alanda camiamızla birlikte ve hedeflerine yürüyen bir Fenerbahçe için çalışmak, önümüzdeki dönemde takvimimizde yer alan başlıca hedeflerimiz arasında bulunuyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulübü olarak olimpiyata giden sporcu sayımızı arttırarak Fenerbahçe’nin spordaki başarılarını daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Özellikle sporda kadın yönetici olarak, genç kızlarımızın spora olan katılımını arttırmak ve onlara ilham olmak benim için çok önemli bir misyon. Bu doğrultuda, genç kızları spora teşvik eden projeler ve etkinlikler düzenleyerek, onların potansiyellerini keşfetmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe olarak, sporda eşitlik ve katılımı teşvik etmek adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız.”