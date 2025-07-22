Selver Çakı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski İlçe Tarım Müdürü Mustafa Çakı'nın eşi dualarla defnedildi
Geçmiş dönem Silivri İlçe Tarım Müdürü Mustafa Çakı’nın kıymetli eşi Selver Çakı, bugün Piri Mehmet Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ovayenice Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çakı ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Balcıoğlu, “Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
Silivri Haber Ajansı olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.