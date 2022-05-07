Sema Kılıçin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Sema Kılıçin'i bıçaklayıp öldüren eşi Tuncay Kılıçin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 16:00
  • Güncelleme: 07.05.2022 16:19
Sema Kılıçin'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ataşehir’de boşanma aşamasındaki eşi Sema Kılıçin’i bıçaklayıp öldüren eşi Tuncay Kılıçin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Örnek Mahallesi’ndeki parkta meydana gelmişti. İddialara göre boşanma aşamasındaki Sema Kılıçin ve Tuncay Kılıçin dün Örnek Mahallesindeki parkta karşılaşarak konuşmaya başladı. Aradan biraz zaman geçmesiyle beraber ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, Tuncay Kılıçin yanında getirdiği bıçakla boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken olay yerinden kaçan katil zanlısı koca kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle yaptığını kaydeden zanlı Kılçin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı