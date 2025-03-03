Semanur Kepenek: 'Kadınların Emeğiyle Türkiye Örnek Bir Ülke Haline Geldi'

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı I. Birleşiminde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Semanur Kepenek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alandaki mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kadının elinin değdiği, kalbinin adandığı ve kararlılıkla yöneldiği hiçbir iş başarısız olamaz” sözleriyle başlayan Kepenek, kadınların fedakârlıkları, cesareti ve üretkenliğiyle hayatın her alanında iz bıraktığını vurguladı.

Kepenek, AK Parti olarak kadınların güçlenmesi adına önemli reformlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kadın istihdamını artırmak için kreş destekleri ve esnek çalışma modelleri hayata geçirildi. 2002’de 600 bin olan çalışan kadın sayısı, bugün 10 milyon seviyesine ulaştı. Kız çocuklarının eğitimdeki oranı %90’ın üzerine çıkarıldı. Kadın girişimciler için hibe ve kredi programlarıyla binlerce kadının kendi işini kurmasına imkân sağlandı" dedi.

Türkiye’nin kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda dünyaya örnek olduğunu belirten Kepenek, kadınların sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini dile getirdi. Şehirlerin kadın dostu hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade eden Kepenek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasını tamamladı.