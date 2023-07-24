Semaver çalan hırsız kameralara yansıdı.

Bursa'da semaver ve kablo çalan şahıs evin kamerasına anbean yansıdı.

Semaver çalan hırsız kameralara yansıdı.
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’da semaver ve kablo çalan şahıs evin kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ev sahipleri evin dağılmış olduğunu ve kabloların çalındığını fark etti. Sabah saatlerinde eve giren hırsızın evin içinden kabloları ve evin bahçesinde bulunan semaveri alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Hırsızın eşyaları çaldığı anlar evin kamerasına anbean yansıdı.

Müracat üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.