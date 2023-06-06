Semicenk, Muud'da en çok dinlenenler arasında yer aldı

Dijital müzik platformu Muud’un Mayıs’ta en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde rap müziğin sevilen ismi Semicenk’in Geri Dönemedim şarkısı zirvede yer alırken, yerli sanatçılar sıralamasında yine Semicenk ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise en çok Shakira dinlendi.

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud’un mayısta en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Platformda yerli single listesinde rap müziğin sevilen isimlerinden Semicenk’in Geri Dönemedim isimli şarkısı ilk sırada yer aldı.

Mayıs ayının vazgeçilmezi Semicenk

Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk yerli sanatçılar listesinin de lideri oldu. Türk pop müziğinin başarılı kadın seslerinden Simge’nin Ben Bazen albümü mayıs ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.

Yabancılarda şampiyon Shakira

Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell’in geniş kitleler tarafından beğenisini kazanan Anohter Love parçası ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında yabancı sanatçılar listesinde Shakira zirveye yerleşirken, yabancı albüm kategorisinde Rema’nın Rave & Roses Ultra albümü lider olarak kaydedildi.

En çok dinlenen yerli single’lar

Semicenk - Geri Dönemedim

Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum

Semicenk & Reynmen - Yana Yana

Simge - Aşkın Olayım

İrem Derici - Yaz Gülü

Hadise - Feryat

Eda Sakız & İrem Derici - Papatya

Aleyna Tilki - Başıma Belasın

Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

Mabel Matiz – Fırtınadayım

En çok dinlenen yerli albümler

Simge - Ben Bazen

Mabel Matiz - Maya

Sinan Akçıl - Piyanist 3 [Next Generation]

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Müslüm Gürses - Küskünüm

Madrigal - Neogazino

Merve Özbey - Devran

UZI - EL CHAVO

Çeitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

cakal – Paradoks

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Simge

İrem Derici

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut

Mabel Matiz

KÖFN

Hadise

Hande Yener

Tarkan

Reynmen

En çok dinlenen yabancı albümler

Rema - Rave & Roses Ultra

Harry Styles - Harry’s House

The Weeknd - The Highlights

Eminem - Curtain Call: The Hits [Deluxe Edition]

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)

Ellie Goulding - Higher Than Heaven [Deluxe]

Sam Smith - Gloria

ROSALÍA - MOTOMAMI

Imagine Dragons – Evolve

En çok dinlenen yabancı single’lar

Tom Odell - Another Love

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Miley Cyrus - Flowers

Shakira - Acróstico [Solo Version]

Eminem - Mockingbird

LP - Lost on You

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

The Weeknd - Blinding Lights

Ellie Goulding - Like A Saviour

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

Shakira

Eminem

The Weeknd

Rihanna

Metallica

Taylor Swift

Imagine Dragons

Miley Cyrus

Tom Odell

Harry Styles