Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti.

Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, mücadelenin 23. dakikasında Cenk Tosun’un asistinde kaydettiği golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor filelerini havalandıran 18 yaşındaki santrfor, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor’a karşı ise 1’er gol atma başarısı gösterdi.

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Müsabakaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, maçın 77. dakikasında yerini Vincent Aboubakar’a bıraktı.