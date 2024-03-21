Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım’ın yarın İstanbul’da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul’da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Milli Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte’ye hareketinden önce, İstanbul’daki hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takımımızın kampına katılacak" denildi.

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile Hollanda ekibi Ajax’ta top koşturan 21 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.