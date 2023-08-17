Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz ilk kez 11'de

Beşiktaş’ın genç futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, Neftçi Bakü maçında siyah-beyaz formayla ilk kez 11’de sahaya çıktılar.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşıyor. Bu mücadele siyah-beyazlıların genç oyuncuları Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz için de ayrı bir önem taşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kararıyla 11’de maça başlayan 18 yaşındaki Semih ve 19 yaşındaki Demir Ege, ilk kez siyah-beyazlılarla bir müsabakaya 11’de başladılar.

Aynı zamanda bugün doğum günü olan Demir Ege, yeni yaşına Beşiktaş formasıyla girmiş oldu. Semih ise iki gün önce yeni yaşına basmıştı.