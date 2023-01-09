Semih Tufan Gülaltay evine girmek isterken silahlı saldırıya uğradı

Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın bu kez yaşadığı siteye silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saat 20.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 27 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın yaşadığı siteye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Gülaltay, aracından inip evine girmek istediği esnada silah sesi duydu. Gülaltay’a sitenin dışarısında bulunan çitlerin oradan ateş edildi. Kurşunlar, sitenin giriş basamağına isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan Semih Tufan Gülaltay, “Pazar günü saat 20.30 sıralarında evime giriş yaparken, arkadaşlar beni araçtan indirdi. O esnada bir el silah sesi duyduk. Nereden ateş edildiğini bir türlü anlamadık. Bu sabah da görevliler silahtan çıkan mermileri buldular. Olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme geldi” şeklinde konuştu.

Tahliye kararının ardından silahlı saldırı

Olayın kendilerine yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu düşünen Gülaltay, “Daha önceden bize yapılan ikinci saldırıda bizimle beraber olan koruma arkadaşımızın öldürdüğü şahısla ilgili. Cuma günü mahkeme vardı. Arkadaşımız tahliye oldu ve bir gün sonra bu olayın yaşanması manidar. Yargıya intikal etmiş bir konu. Sorumluların yakalanacağını umuyoruz” dedi.