Semizkumlar Hacı Refik Okumuş Cami Açıldı

26 Eylül 2019 tarihinde yaşanan 5,8 şiddetindeki depremde hasar gören ve yıkım işlemi yapılan Semizkumlar Mahallesi Nevşehirliler Cami’nin yerine Hacı Refik Okumuş Cami inşa edildi. Selçuklu mimarisiyle dikkat çeken caminin Cuma günü açılış töreni gerçekleştirildi. Cuma namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside, sohbet ve dua yapılan programda, namaz sonrası kurdele kesim merasimi düzenlendi. Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, hayırseverler Refik Okumuş ve Nusret Okumuş, Semizkumlar Mahalle Muhtarı Vedat Yamal, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını Silivri İlçe Müftüsü İsa Sağlam yaptı. Sağlam, caminin inşa süreci ve özellikleri hakkında kısaca bilgilendirmede bulunarak, “2019 Eylül ayında 5,8 şiddetinde yaşanan depremde camimiz hasar gördü ve yıkım kararı verilerek 27 Ağustos 2020 tarihinde yıkıldı. Camimize bani ararken, belediye başkanımız bize müjdeli haber getirdiler. Kendileriyle görüşmemizi yaptık ve protokolümüzü imzaladık. Camimiz 600 metrekareye 2 arsa üzerine kurulmuştu. Yan komşu arsayı da Meliha hanımefendi ve Nafiz beyin üzerine olan bu arsaları Diyanetimize bağışı gerçekleştirildi. 3 arsa ile birlikte 900 metrekare alana inşa edildi. 250 metrekare alan üzerindedir ve 260 cemaat kapasitesindedir. Tüm hayırseverlerimize, belediye başkanımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Camimiz mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

OKUMUŞ: “ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN”

Hayırsever iş insanı Nusret Okumuz ise konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Babamız Refik Okumuş’un rehberliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri yalnız bırakmayan, önceki kaymakamımız Ali Partal Bey’e, manevi desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Tolga Toğan Bey’e, aziz dostum ve ülküdaşım Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Bey’e, belediyemizin tüm ekibine, dualarını ve desteklerini esirgemeyen müftümüz İsa Sağlam’a, Diyanet Vakfı’na, çok kıymetli büyüklerimiz Meliha Boyacı’ya ve Nafiz Dirikoç’a, taş üstüne taş koymuş herkese teşekkür ediyorum. Biz hepinizden razıyız, Rabbim hepimizden razı olur inşallah.” ifadelerini kullandı.

YAVUZ: “CAMİLER SEVİNÇ MEKANLARIDIR”

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz da konuşmasında şunları söyledi: “Mescitler, camiler, bir toprağın bir vatanın tapu senedi gibidirler. Belki buradan ilham alarak da şair öyle demiştir; ‘Bir beldeye dendi mi Türk yurdu, gözlerim minare arar, kulaklarım ezan sesi.’ Camiler bizim sevinçlerimizi yaşadığımız mekânlardır. Bazen de sevdiklerimizi kaybettiğimizde hüzünlerimizi yaşadığımız mekânlardır. Rabbim camilerimizi ve cemaatimizi kıyamete kadar payidar eylesin. Bu caminin yapımında emeği geçen Okumuş ailesine ve herkese teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum.”

BAŞKAN YILMAZ: “BİR BAKAN BİR DAHA BAKIYOR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Dava arkadaşım, Nusret kardeşim ifade etti ama ben de söylemek istiyorum. Yüce Rabbimiz Tevbe Suresinde, ‘Allah’ın mescitlerini, Allah’a ve ahirete iman edenler, namazını dosdoğru kılanlar, zekâtını verenler, yalnızca Allah’tan korkanlar imar ederler’ buyurmuştur. Rabbim hepimizi onlardan eylesin. Nevşehirliler Caminin hikâyesini kısaca anlatmak istiyorum. 2019 depreminden sonra yıkılmak zorunda kaldığında, müftü hocamızla ve cemaatimizle birlikte kara kara düşünürken, bir gün telefonum çaldı. Arayan, Milliyetçi Hareket Partisinde birlikte görev yaptığım değerli dava arkadaşım Nusret Okumuş’tu. Hacı Refik amca ve ailesiyle misafir ettik, buraya cami yapmaya karar vermişlerdi. Allah nasip etti, bugün de bu caminin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırsever ailemize teşekkür ediyorum ve hayırlar diliyorum. Bu caminin başka bir özelliği var. Önünden geçen bir bakıyor, sonra tekrar bakıyor. Özlem duyduğumuz bir tasarımla inşa edildi. Ecdada yakışan, ecdadın estetik anlayışına yakışan camiler imar etmeye gayret göstermeliyiz. Burada harç karan kardeşimden projesini çizen kardeşime kadar, yine arsa bağışlayan Nafiz bey ve Meliha hanıma, Refik Okumuş ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

TOĞAN: “EZAN DİNMEYECEK, BAYRAK İNMEYECEK”

Programın son konuşmasını yapan Kaymakam Tolga Toğan, “Camilerimiz, ezanımız ve ay yıldızlı bayrağımız, Türk-İslam medeniyetinin bu topraklara vurduğu mühürdür.” diye başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bugün bu mührün bir tanesini de kıymetli büyüğümüz sayesinde açmanın ve namaz kılmanın bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Silivri, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u Fethederken bu coğrafyaya girdiği batı kapısıdır. İstanbul’da Fetih camilerinden bir tanesi de Silivri’dedir. Dolayısıyla bu coğrafya ezanımızın dinmediği, ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalandığı ve camilerimizin dolup taştığı bir coğrafya olagelmiştir. Bu anlamda camimizin mahallemize ve Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum. Şair’in de dediği gibi ‘Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.’ Kimsenin şüphesi olmasın, ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek ve sonsuza kadar gönderde kalacak. Caminin yapımından dolayı belediye başkanımıza, müftümüze, Okumuş ailesine ve arsasını bağışlayan Nevşehirli ailemize teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılışa katılan cemaate ikramda bulunulmasının ardından tören sona erdi.

