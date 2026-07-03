Semizkumlar Muhtarı Vedat Yamal: Önceliğimiz Sahil, Taziye Evi ve Otopark

Silivri Semizkumlar Mahallesi Muhtarı Vedat Yamal, Metropol FM'de Kamil Bilici'nin konuğu olarak mahalledeki sorunları ve çözüm bekleyen yatırımları anlattı. Yaz aylarında nüfusun katlandığını belirten Yamal, sahil düzenlemesi, ulaşım, altyapı ve sosyal donatı alanlarının öncelikli ihtiyaçlar olduğunu söyledi.

"Sahil daha kullanışlı hale getirilmeli"

53 yıldır Semizkumlar'da yaşadığını belirten Yamal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sahil bölgesinin yeniden düzenlenmesini istedi. Yaz döneminde yoğunluk yaşandığını ifade eden Yamal, otopark, tuvalet ve sosyal tesis eksikliği bulunduğunu, denize ulaşımı sağlayan yolların da iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Taziye evi ve spor alanı talebi

Mahallenin en önemli ihtiyaçlarından birinin taziye evi olduğunu belirten Yamal, uygun arsa tahsis edilmesi halinde projenin hayata geçirilebileceğini söyledi. Futbol ve basketbol sahaları ile yürüyüş alanlarının yetersiz olduğunu ifade eden Yamal, yeşil alanların artırılması, imam lojmanı ve sağlık ocağıyla ilgili eksiklerin giderilmesini istedi.

BEDAŞ ve Karayolları'na çağrı

Mahallede 16 aydır kaldırılmayan elektrik direği bulunduğunu belirten Yamal, arızalı sokak aydınlatmaları ve eksik direklerin uzun süredir çözülmediğini söyledi. Kınalı-Silivri yan yollarının da sürücüler için risk oluşturduğunu belirten Yamal, yolların yenilenmesi, üst geçitlerin aydınlatılması ve engelliler için asansör yapılması gerektiğini ifade etti.

Belediye çalışmalarını değerlendirdi

Silivri Belediyesi'nin özellikle temizlik hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren Yamal, spor alanlarının geliştirilmesi, çocuklara futbol sahası kazandırılması, kaldırım ve bozuk yolların onarılması yönünde beklentilerini paylaştı.

Semizkumlar'da kısa süre önce yaşanan yangına da değinen Yamal, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek yol kenarlarındaki kuru otların temizlenmesi ve sigara izmaritlerine karşı daha fazla tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Silivri genelinde deniz otobüsü seferlerinin yeniden başlamasının ilçeye katkı sağlayacağını söyleyen Yamal, özellikle yaz aylarında büyüyen otopark sorununun da kalıcı çözümlerle giderilmesi gerektiğini belirtti.

Programın sonunda Yamal, önceki dönem Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a mahallede hayata geçirilen hizmetler için teşekkür ederken, mevcut Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da imkânlar doğrultusunda destek verdiğini ifade etti. İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Hanım ile İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Vahit Doğan'a da mahalleye sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.