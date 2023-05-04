Semt pazarında vatandaştan Erdoğan'a destek: 'Karşısında babam da otursa Erdoğan'dan başkasına oy yok'

AK Parti İstanbul 2’nci bölge milletvekili adayı Enes Eminoğlu, Sultangazi’de semt pazarında esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. Eminoğlu’nun sohbet ettiği vatandaşlardan Bilal Arıkan, “Karşısında babam da otursa Tayyip Erdoğan’dan başkasına oy yok” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adayları 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Milletvekili adayı Enes Eminoğlu, Sultangazi semt pazarında çalışmalarına devam etti. Semt pazarında esnaf ve vatandaşlardan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek olan İstanbul mitingine davet etti. Pazar alışverişi yaptığı sırada Eminoğlu ile sohbet eden Bilal Arıkan, “Bizde yanlış olmaz. Ölmek var, dönmek yok. Karşısına babam da otursa Tayyip Erdoğan’dan başkası yok. Biz Elazığlılar olarak hep arkasındayız” diye konuştu.

“14 Mayıs’ta güçlü zaferi inşallah hep beraber göreceğiz”

AK Parti 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Enes Eminoğlu, “Biz her gün sahadayız. Cadde cadde, sokak sokak, adım adım geziyoruz. Semt pazarlarımızı, her yeri ziyaret ediyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye çok ciddi bir teveccüh ve rağbet var. Bunu görüyoruz. Özellikle sahadaki arkadaşlarımızın ilgi ve alakasını görüyoruz. Bugün de Sultangazi semt pazarındayız. Burada pazar esnafımızı ziyaret ettik. Onlarla hemhal olduk. Onlar da Cumhurbaşkanımıza desteklerini ifade ettiler. İnşallah bu sahadaki durum sandığa da en güçlü şekilde yansıyacaktır. 14 Mayıs’ta güçlü zaferi inşallah hep beraber göreceğiz” dedi.

“Vatandaşımız bu seçimin patates, soğan seçimi olmadığının farkında”

Eminoğlu konuşmasının devamında, “Vatandaşımız bu seçimin patates, soğan seçimi olmadığının farkında. Bu seçimin gerçekten Türkiye Yüzyılı seçimi olduğunu, yüzyılın nişanesi olacak seçim olduğunu biliyorlar. Birçok gencimiz, çocuklarımız, kadınlarımızla bir aradayız. Buradan şu mesajı vermek lazım. 100 yıla sığacak çalışmayı 20 yıla sığdırmış yerli ve mili bir liderimiz var” diye konuştu.

“Mesajlarını Kandil’den alanlar var”

Millet İttifakı’na eleştirilerde bulunan Eminoğlu, “Diğer tarafta da ismine ne dersek diyelim. Kimisi zillet diyor, kimisi şer diyor. Bu ülkeye fayda sağlamayacak bir ittifak var. Çünkü içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere vatandaşlarımızı, şehidimizi, polisimizi katleden bir yapı var. O yapıya destek verenler ve kol kola olanlar var. Mesajlarını Kandil’den alanlar var. Milletimizin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım” şeklinde konuştu.