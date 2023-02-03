Semt pazarlarında kış meyveleri bolluğu

Semt pazarlarında kış meyvelerinde bolluk yaşanıyor. Vatandaş en çok elma, portakal ve muz satın alıyor.

Semt pazarlarında tezgahlar kışlık meyvelerle doldu. Portakal, elma, mandalina gibi vitamini bol kış meyveleri yoğun ilgi görüyor. Pazar esnafı vatandaşların özellikle muz, portakal ve elmaya talep gösterdiğini söyledi. Bahçelievler semt pazarcıları kış meyvesi tüketimi için tam zamanı olduğunu söyledi.

“Elma, portakal ve muza talep var”

Kışlık meyvelerin bolluğuna değinen pazarcı Özkan Dede, “Şu anda muz bol ve ucuz gidiyor, şu anda kilosu 18 TL’den satılıyor. Mandalina bitmek üzere. Şu an en çok elma, portakal ve muza talep var. Kış denilince akla elma, mandalina ve portakal geliyor. Şu anda fiyatlar dip fiyatlar. Genel olarak meyve fiyatları şöyle; çilek 30 TL, elma 12,5 TL, portakal 12,5 TL. İnsanlar ucuz yemek istiyorsa pazara gelsinler” dedi.

"Bolluk biterse fiyatlar tekrar artmaya başlar"

Pazarda işlerin güzel olduğunu belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, “Şu anda kış meyvelerinde bolluk zamanı. Tezgahlarımızda çeşit çok. Bunların içerisinde portakal, muz, elma, ayva, çilek gibi meyveler var. En çok elma muz ve portakala talep var. Şu anda yenilecek meyveler bunlar. Muz 17-18 TL, elma 12-15 TL, portakal 15 TL, ayva 15 TL’den satılıyor. Bu fiyatlar daha düşmez, bolluk biterse fiyatlar tekrar artmaya başlar” şeklinde konuştu.