Sen Anlat İzmit programına yoğun ilgi gösterdi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere son olarak Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleştirdiği "Sen Anlat İzmit" programına bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede "Sen Anlat İzmit" programı gerçekleştiriyor. Program son olarak Bekirdere Mahallesi’nde gerçekleşirken iki ayrı noktada stant kuruldu. Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu da programa katılarak vatandaşları dinledi. Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Mahalle Muhtarı Cihat Önen’in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamanın mahallelerine katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.